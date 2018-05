I martedì in biblioteca al Disit | primo incontro con l' attore Calogero Marchese

PUNTO PANE E INTERNET - martedì 17 aprile alle 16 nell'Auditorium della Biblioteca Giorgio Bassani. Aperte le iscrizioni : Fascicolo sanitario elettronico: un incontro per imparare a usarlo 04-04-2018 / Giorno per giorno Martedì 17 aprile 2018 alle 16 nell'Auditorium della Biblioteca Giorgio Bassani , via G. Grosoli 42, ...