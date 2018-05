I dati della polizia - Furti d' auto in calo | la Panda è la più rubata

GIORDANO MAZZOCCHI/ Video - lite con Gianni Sperti e Nilufar Addati a Uomini e Donne : la maglia della discordia : GIORDANO MAZZOCCHI a Uomini e Donne: il corteggiatore criticato per aver indossato una maglietta con logo ben in vista. Ingenuità o tentativo di sponsorizzare un marchio?(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 15:50:00 GMT)

Cervelli in fuga : ex allievo del Masci è l'unico italiano a ricevere la borsa di studio della Schmidt foundation : Arriva da Torrevecchia Teatina l'unico italiano ad aver vinto la borsa di studio da 10mila dollari della Schmidt foundation, per supportare la ricerca sui problemi scientifici a impatto sociale. Il ...

Elezioni amministrative - ecco i candidati della lista Progetto Siracusa. Reale 'campagna elettorale rispettosa delle regole' : Una crisi di lavoro, di economia ma anche di valori che ha lacerato profondamente il tessuto cittadino'. Progetto Siracusa vuole agire per la città con fare trasparente e indipendente ma richiede ...

Industria al Sud - i dati della Fondazione La Malfa : È in programma per oggi a Napoli, presso la sede de 'Il Mattino' in via Chiatamone, alle 11, la presentazione del settimo rapporto su 'Le imprese Industriali del Mezzogiorno 2008-2016', a cura della ...

Astronomia - missione Galileo : nuova luce sui dati della magnetosfera di Ganimede : Tornano agli onori della cronaca l’unico satellite naturale del Sistema Solare ad essere dotato di un campo magnetico e la sonda che lo ha sorvolato più volte: stiamo parlando di Ganimede, che fa parte della vasta famiglia di lune di Giove, e della missione Galileo, ideata dalla Nasa per studiare il gigante gassoso e il suo sistema e attiva dal 1989 al 2003. L’archivio di Galileo – spiega Global Science – contiene infatti dati che ...

Anche Renato Zero a Sarnano per l’inaugurazione della nuova scuola finanziata dalla Andrea Bocelli Foundation : Renato Zero a Sarnano partecipa all'inaugurazione della nuova scuola Giacomo Leopardi finanziata dalla Andrea Bocelli Foundation. La struttura sorge sulle macerie del vecchio edificio, andato distrutto dopo il sisma del 2016. La campanella della scuola ha suonato alle ore 15 del 2 maggio, alla presenza di diversi volti del mondo dello spettacolo. Con il suono della campanella partiranno i lavori della scuola che Andrea Bocelli ha voluto ...

MARSALA - BIMBO DI 18 MESI MUORE STRANGOLATO CON LA CINGHIA DELLA BORSA/ L'allarme dei dati Istat : Tragedia a MARSALA: BIMBO di 18 MESI MUORE STRANGOLATO con la CINGHIA DELLA BORSA, a dicembre un caso molto simile. Ancora sgomenti i famigliari e i conoscenti, per quanto accaduto ieri(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 14:23:00 GMT)

Nuova imprenditoria - nel Milanese il cognome più diffuso è Hu : i dati della Camera di commercio : Guardando al Registro delle imprese che raccoglie anche i dati di Brianza e Lodi, sono 106 i nuovi iscritti nei primi 9 mesi del 2017. Vincono nel commercio e...

Sito d’incontri Facebook (dating) : come funzionerà il social che promette l’amore della vita : come funzionerà il Sito d'incontri Facebook per trovare l'anima gemella e non una semplice avventura? La conferenza annuale F8 di ieri 1 maggio ha messo in evidenza il prossimo obiettivo di Mark Zuckerberg: quello, in sostanza, di fare concorrenza a Tinder e offrire un servizio di dating in cui si incrocino esperienze di vita affini dalle quali possano scaturire nuove coppie legate per la vita. Per stessa mission di Zuckerberg, come ...

Allerta meteo della Protezione Civile : tornano freddo e maltempo - precipitazioni intense sulle Isole e venti al Sud [MAPPE e dati] : Allerta meteo – Una intensa perturbazione di origine atlantica, già attiva sulla Sardegna, determinerà l’estensione delle precipitazioni al resto del territorio italiano, specialmente sulla Sicilia e sulla Calabria. La fase di maltempo sarà caratterizzata anche da forti venti e da un calo delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Fifa 18 : svelati i candidati al POTM di aprile della Premier League : La Premier League, in collaborazione con EA Sports, ha annunciato la lista dei candidati al premio “Player of the Month” di aprile el massimo campionato inglese. Seguici su Instagram! La proclamazione del vincitore del POTM di aprile, a cui verrà assegnata la speciale card ottenibile tramite le sfide creazione rosa, avverrà venerdì 11 maggio. Si tratta dell’ultimo […] L'articolo Fifa 18: svelati i candidati al POTM di aprile della Premier ...

Emergenza occupazione a Trapani. L'allarme della Cgil : persi 12 mila posti. Tutti i dati : Una realtà che la Cgil definisce 'drammatica' e che fa di Trapani e del suo territorio un'area in cui l'economia è debole, dove è necessario riattivare i settori peculiari come l'edilizia, il turismo,...

Giocatore dell’Anno UNFP della Ligue 1 : ecco i candidati al POTY! : Il 13 maggio l’UNFP, l’associazione che riunisce i calciatori professionisti del campionato francese assegnerà vari premi per la stagione calcistica 2017/18 e fra questi ci saranno quelli come “Miglior Giocatore dell’Anno della Ligue 1” (ossia il POTY, del campionato francese) e quello per il “Miglior giovane dell’Anno” Seguici su Instagram! Nella giornata di oggi l’UNFP […] L'articolo Giocatore dell’Anno UNFP della Ligue 1: ecco i ...

I dati arbitrali della Serie A : calano rossi e simulazioni - 17 errori col VAR : Meno espulsioni e simulazioni, ma soprattutto errori ridotti al minimo, anche relativamente al solo uso del Var. L'articolo I dati arbitrali della Serie A: calano rossi e simulazioni, 17 errori col VAR è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.