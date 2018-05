I Casamonica? Se avessi paura di loro | non potrei più uscire di casa E non posso

huffingtonpost

(Di martedì 8 maggio 2018) Non ha avuto alcunaLaura (nome di fantasia), la 42enne romana che a Pasqua ha fronteggiato due esponenti del clan Di Silvio-. Intervistata dal Corriere della Sera, la 42enne del quartiere Romanina ha spiegato:"Sedi, nonpiùdi. E nonlasciarli vincere"Una battaglia da combattere in ogni piccolo gesto quotidiano. Laura quel giorno era solo andata a prendere un caffè al vicino Roxy Bar di via Barzilai. In un attimo si è ritrovata addosso i due uomini:"Erano visibilmente ubriachi, più grossi e più alti di me. Uno dimi ha strappato gli occhiali da sole e li ha lanciati dietro il bancone. Ma era solo l'inizio..."Il pestaggio è immortalato nei filmati delle telecamere del bar: prima una serie di potenti calci sull'addome, gli sputi in faccia, poi la presa al collo che le ha lasciato i ...