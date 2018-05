I Casamonica li denunciano solo i cittadini onesti

ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 maggio 2018) “Certo che ho paura, ma lo dovevo fare per i miei figli”. Marian risponde con coraggio alle nostre domande. Non ha timore della telecamera. Marian, cittadino residente in Italia di origini rumene, è il titolare del Roxy Bar di via Barzilai alla Romanina, dove il primo aprile scorso ie i Di Silvio hanno aggredito lui e una donna disabile. Ricordatevi il suo nome e le sue parole: “Io lo rifarei”, ha detto all’inviato di Nemo, Nello Trocchia, quando gli ha chiesto se si era pentito. Marian è una persona onesta, con famiglia, due figli piccoli. “Ostentazione del potere su uno spazio che ritengono proprio” ha detto il giudice che ha convalidato gli arresti. I reati contestati: lesioni, minacce e danneggiamento con l’aggravante del metodo mafioso. Sono finiti in carcere Antonio, Alfredo, Vincenzo ed Enrico Di Silvio. ...