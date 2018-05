calcioweb.eu

: #Higuain insieme a #Lara in dolce attesa: #Gonzalo in versione fidanzato [FOTO] - CalcioWeb : #Higuain insieme a #Lara in dolce attesa: #Gonzalo in versione fidanzato [FOTO] - Claudio35260961 : RT @napolista: La Gazzetta: «La Juventus vince lo scudetto più sofferto ma anche più discusso. L'ombra del dubbio entrerà negli almanacchi… - Daniele250278 : @anton_p08 @pisto_gol Quel rigore lo hai visto solo te insieme al popolo bianco nero D'altronde non mi stupisco que… -

(Di martedì 8 maggio 2018)Wechsler non amano molto mostrarsi in pubblico. Il calciatore e la compagna sono quasi per nulla attivi sui social e mai si fanno immortalare in servizigrafici. È grazie ad un servizio del programma “Tiki Taka” firmato Gabriele Parpiglia che per la prima voltaappaiono. La bella Wechsler mostra palesemente un pancione che preannuncia un’imminente gravidanza. “Quasi scudetto, quasi papà“, titola il giornalista autore del servizio esclusivo. Un periodo davvero felice per l’attaccante argentino. Ecco la: L'articoloininCalcioWeb.