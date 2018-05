Hezbollah non risponde alla chiamata iraniana alle armi

huffingtonpost

(Di martedì 8 maggio 2018) Non è un gioco delle parti. Ma l'inizio di una incrinatura che potrebbe portare ad uno strappo destinato a pesare nella nuova partita mediorientale che si aprirà dopo l'uscita degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare iraniano. Solo una lettura superficiale può registrare il successo elettorale del blocco dianze imperniato, ma non assolutizzato, sucome una deriva jihadista del Paese dei Cedri. Le cose non stanno così. E a lasciarlo intendere è stato lo stesso Hassan Nasrh, capo indiscusso del partito di Dio sciita. "I risultati parlano chiaro – ha affermato Nasrh, parlando ieri pomeriggio in diretta televisiva ad Al Manar, l'emittente legata ad– e indicano la grande vittoria del nostro partito e dei suoiati"."Si è trattato di una grande vittoria morale e politica per il campo della ...