Hawaii | nonostante i pericoli | il vulcano Kilauea offre stupendi angoli di paradiso

meteoweb.eu

(Di martedì 8 maggio 2018) Le pendici deloffrono un ambiente incontaminato e rigoglioso e un territorio accessibile ed economico che sono in forte contrasto con le proprietà più costose e lussuose delle. Ma vivere vicino ad uno dei vulcani più attivi del mondo ha i suoi rischi. 12 fessure vulcaniche si sono parte per le strade del distretto di Puna e 35 strutture sono state incendiate. È difficile stabilire attraverso le ricognizioni aeree quante di queste 35 siano abitazioni e quante invece siano strutture disabitate, secondo quanto riferito dal sindaco della Contea delle, Wil Okabe. La suddivisione di Leilani Estates è stata posta sotto l’ordine di evacuazione obbligatoria dopo che la lava delha aperto fratture nel terreno, distruggendo le case. Eppure, Cheryl Griffith, 61enne, ha deciso di non lasciare la sua casa a Leilani Estates. Mentre la lava scivolava lentamente in ...