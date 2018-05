Hawaii Five-0 7 su Rai2 | anticipazioni 8 e 15 maggio | Steve ritrova un vecchio amico del

Stasera Hawaii Five-0 7 su Rai2 - anticipazioni episodi 1° e 8 maggio : terroristi e traffici sessuali : Anche nella serata del Primo maggio, ci fa compagnia la squadra di Hawaii Five-0 7 su Rai2 con un nuovo doppio episodio della settima stagione. La serie è in onda negli Stati Uniti con l'ottavo ciclo di episodi, presto in onda anche in Italia, ed è stata rinnovata per una nona stagione, che sarà trasmessa nella stagione 2018-2019 sul network CBS. Negli appuntamenti di Stasera, 1° maggio, Steve e Danny si avventurano nella giungla al fine di ...

San Valentino in Hawaii Five-0 7 su Rai2 - anticipazioni 24 aprile e 1° maggio : Madison Gray è tornata? : San Valentino è arrivato per i protagonisti di Hawaii Five-0 7 su Rai2. Nel primo episodio in onda stasera, 24 aprile, Steve e Danny si ritrovano, complici le loro rispettive ragazze, a festeggiare il giorno più romantico dell'anno nello stesso albergo. La dinamica tra i due personaggi continua ad essere una costante nella serie, nonché uno dei suoi punti di forza, come dimostra il rinnovo per la nona stagione, fortemente voluto dal network CBS. ...

Anticipazioni Hawaii Five-0 9 - dopo Alex O’Loughlin confermato anche Scott Caan nel cast? : Hawaii Five-0 9 ci sarà: CBS ha confermato il rinnovo del procedural qualche giorno fa. La serie tornerà per una nona stagione nell'autunno 2018, insieme a molti altri show del network americano. I fan si chiedono se Alex O’Loughlin e Scott Caan saranno nuovamente nel cast della prossima stagione, e TV Line chiarisce ogni dubbio. All'interno della rubrica di Michael Ausiello dedicata agli spoiler, il giornalista ha risposta a una domanda di ...

Hawaii Five-0 7 su Rai2 - anticipazioni episodi 17 e 24 aprile : Steve e Danny a caccia di squali : Un nuovo doppio episodio di Hawaii Five-0 7 su Rai2, in prima assoluta. Negli episodi in onda stasera, 17 aprile, Steve, Danny e il resto della squadra cercano di negoziare per il rilascio di un pericoloso ex detenuto, che si è rifugiato in uno Stato Sovrano all'interno dell'isola per sfuggire dalla polizia che lo ritiene colpevole di un omicidio. Il team della Five-0 si troverà poi a impedire il traffico illegale di pinne di squalo mentre un ...

Hawaii Five-0 7 su Rai2 - anticipazioni 10 e 17 aprile : un recupero e un addio - Max lascia il team? : Nella prima serata di martedì 10 aprile, torna Hawaii Five-0 7 su Rai2 con il dodicesimo e il tredicesimo episodio della settima stagione. Nel promo, troveremo Chin prigioniero di un cartello della droga. Dopo aver salvato Sara, la squadra dovrà mettere in scena una seconda missione di recupero. Nel successivo, assisteremo all'addio di Max alla squadra, ma non senza aver aiutalo il team per un'ultima indagine. Secondo la sinossi, ...

Hawaii Five-0 7 su Rai2 - anticipazioni 3 e 10 aprile : sedute ipnotiche e un viaggio in Messico : Due episodi in prima visione assoluta di Hawaii Five-0 7 su Rai2 in onda martedì 3 aprile. Nel primo appuntamento della serata, la squadra indaga su un vecchio caso irrisolto che viene riaperto, mentre nel secondo, il team si reca in Messico per una missione di salvataggio: la piccola Sara infatti è stata rapita. Scopriamo le anticipazioni sugli episodi trasmessi stasera sulla rete. Nel primo, il 7x10 intitolato “Il fardello”, il cadavere ...

Ascolti di Hawaii Five-0 8 in rialzo con l’episodio diretto da Alex O’Loughlin : rinnovo in vista? : L'episodio diretto da Alex O'Loughlin, al suo debutto come regista, ha portato fortuna agli Ascolti di Hawaii Five-0 8. Negli Stati Uniti, l'ultimo appuntamento con la serie targata CBS ha registrato 7.7 milioni di spettatori e un rating demografico di 1.0 sulla fascia 18-49. I numeri sono in aumento rispetto a quelli della scorsa settimana (dove il rating era di 0.9 e gli Ascolti di 7.6 milioni), nonostante Hawaii Five-0 8 venga trasmesso il ...

Hawaii Five-0 7 su Rai2 - anticipazioni 27 marzo e 3 aprile : ostaggi al ballo e teorie del complotto : Doppio appuntamento con la squadra di Hawaii Five-0 7 su Rai2 in prima visione assoluta, in onda martedì 27 marzo. Nel primo dei due episodi, Danny accompagna Grace al ballo scolastico. Quella che doveva essere una bella serata, in realtà prende una brutta piega quando cinque uomini armati prendono tutti in ostaggio. Nel secondo, Susie, una teorica del complotto amica di Jerry, viene uccisa proprio quando credeva di essere sul punto di trovare ...

Hawaii Five-O - settima stagione prima tv : anticipazioni 27 marzo 2018 : Hawaii Five-O in tv e streaming Stasera in tv dalle 21 su Rai 2 Hawaii Five-O . Per lo streaming c'è il sito ufficiale www.rai2.rai.it mentre per vedere le puntate on demand dopo la mezzanotte ...

Alex O’Loughlin di Hawaii Five-0 lascia la serie dopo l’ottava stagione? Le sue dichiarazioni : Alex O' Loughlin di Hawaii Five-0 ha deciso di lasciare la serie dopo l'ottava stagione? Più di un anno fa, l'attore australiano aveva dichiarato a TVLine le sue intenzioni di abbandonare il procedural crime di CBS - da noi in onda su Rai2 con la settima stagione - pronto a dire addio al personaggio di Steve McGarrett. Nelle ultime ore, parlando con la stampa del suo debutto come regista per un episodio di Hawaii Five-0, la star ha annunciato ...

Torna Hawaii Five-0 7 su Rai2 con il 150esimo episodio della serie : anticipazioni 20 e 27 marzo : Dopo il cambio di programmazione, Hawaii Five-0 7 su Rai2 sembra proprio che occuperà la fascia oraria del martedì sera, anziché lunedì. La squadra di Steve e Danny si prepara a festeggiare il traguardo dei 150 episodi con il settimo appuntamento in onda stasera 20 marzo. Scopriamo le anticipazioni. Nell'episodio 7x06, intitolato "Dolcetto o scherzetto?", i nostri sono alle prese con un caso ai confini della mente umana. La squadra indaga ...

Hawaii Five-O - settima stagione : anticipazioni 20 marzo 2018 : Hawaii Five-O in tv e streaming Stasera in tv, domenica 31 luglio, dalle 21 su Rai 2 Hawaii Five-O . Per lo streaming c'è il sito ufficiale www.rai2.rai.it mentre per vedere le puntate on ...

Hawaii Five-0 7 su Rai2 cambia programmazione : dal 20 marzo la serie slitta al martedì : Ennesimo cambio di programmazione per Hawaii Five-0 7 su Rai2. La serie tv, reboot dell'omonima poliziesco degli anni Sessanta, slitta dal lunedì al martedì, a partire dal 20 marzo. Dopo una lunghissima pausa, iniziata a maggio 2017 quando la rete ha trasmesso il primo episodio della settima stagione, la serie televisiva targata CBS è tornata il 5 marzo con la normale messa in onda degli appuntamenti inediti. Dopo neanche due settimane di ...

Hawaii Five-0 7 su Rai2 - anticipazioni 12 e 19 marzo : tra giochi mentali e secondo emendamento : Nella prima serata di lunedì 12 marzo, torna Hawaii Five-0 7 su Rai2 con due nuovi episodi in prima visione assoluta. A seguire, ci sarà un episodio in replica. In Italia, la settima stagione di Hawaii Five-0 ha debuttato il 15 maggio 2017 quando è stato trasmesso il primo episodio. Inspiegabilmente, l'emittente ha interrotto la trasmissione, per poi tornare regolarmente, con il secondo episodio, da lunedì 5 marzo 2018. Si inizia con il 7x04 ...