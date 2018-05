Ha un pancione da incinta | ma quel che vedono nell' ecografia è da brividi

Blastingnews

(Di martedì 8 maggio 2018) Un cancro alle ovaie enorme, della grandezza di una persona, ovvero poco più di 60 chili con un diametro di 90 centimetri. Questo è il tumore diagnosticato e poi fortunatamente rimosso ad una donna di 38 anni del Connecticut, negli Stati Uniti d'America, che dopo l'intervento ha potuto riprendere in mano la sua vita, tornando anche al lavoro. Gli specialisti del Danbury Hospital, presso il quale era stata ricoverata la paziente, sono rimasti interdetti VIDEOquando, dopo la Tac, si sono accorti della reale causa dei problemi della signora. L'oncologo ginecologo: Tumore molto raro Secondo Vaagn Andikyan, il ginecologo-oncologo che ha dapprima monitorato e poi operato la 38enne, i medici si aspettavano che si trattasse di un tumore piuttosto grande, ma non di siffatte dimensioni. La forma tumorale è stata definita rara e, in to all'intervento chirurgico, è stato appurato che ...