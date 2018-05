Guardia Costiera autorizza trasbordo dei migranti che Gb rifiuta

L’Italia rischia un processo per aver coordinato la Guardia Costiera libica : Diciassette sopravvissuti di un naufragio hanno presentato un ricorso alla Corte europea dei diritti umani (Cedu) contro L’Italia, considerata responsabile dei “respingimenti per procura” operati in mare dalla guardia costiera libica. Leggi

Un’organizzazione benefica ha fatto causa contro l’accordo sui migranti tra governo italiano e Guardia Costiera libica : L’organizzazione benefica britannica Global Legal Action Network ha avviato un’azione legale contro l’accordo tra governo italiano e Guardia costiera libica sulla gestione dei migranti nel Mediterraneo. La causa è stata presentata di fronte alla Corte europea dei diritti dell’uomo di The post Un’organizzazione benefica ha fatto causa contro l’accordo sui migranti tra governo italiano e Guardia costiera libica appeared first on Il ...

Un’organizzazione benefica ha fatto causa contro l’accordo sui migranti tra governo italiano e Guardia Costiera libica : L’organizzazione benefica britannica Global Legal Action Network ha avviato un’azione legale contro l’accordo tra governo italiano e guardia costiera libica sulla gestione dei migranti nel Mediterraneo. La causa è stata presentata di fronte alla Corte europea dei diritti dell’uomo di The post Un’organizzazione benefica ha fatto causa contro l’accordo sui migranti tra governo italiano e guardia costiera libica appeared first on Il ...

Velisti dispersi : la Guardia Costiera italiana ha chiesto di allargare l’area delle ricerche : La Guardia Costiera italiana ha chiesto alle autorità portoghesi di allargare l’area di ricerca della barca a vela “Bright” dispersa nell’oceano Atlantico: a bordo Aldo Revello e lo skipper Antonio Voinea. La richiesta è partita ieri al termine di una serie di contatti che hanno consentito di riprendere le attività di ricerca. La Guardia Costiera italiana ha fornito inoltre la piena disponibilità dei propri ufficiali in ...

Guardia Costiera libica maltratta i migranti - Magi (+Europa) denuncia : “Il Tg1 non lo dice” : In un servizio andato in onda al Tg1 ieri sera la Guardia Costiera libica sostiene di non utilizzare armi per minacciare i migranti recuperati in mare. Ma imMagini reperibili in rete smentiscono questa versione dei fatti. Il segretario dei Radicali Italiani: "Il principale telegiornale del servizio pubblico italiano ha riportato a oltre 5 milioni di telespettatori la voce senza contraddittorio del comandante della Guardia Costiera ...

Malore a bordo - marittimo su peschereccio di Martinsicuro soccorso dalla Guardia Costiera : SAN BENEDETTO DEL TRONTO " E' stato raggiunto dalla motovedetta della Guardia Costiera a ventisette miglia di distanza dal porto di San Benedetto. E' quanto accaduto nella serata di ieri dopo che un ...

Scherzo telefonico alla Guardia Costiera - 20enne rischia sei mesi di carcere : Il giovane si era inventato un inesistente suicido in mare, individuato con la collaborazione del gestore telefonico e deferito all'Autorità giudiziaria.Continua a leggere

Dalla Spezia a Pavia la Guardia Costiera della Spezia sequestra 30 chilogrammi di pesce : La Spezia - Nella giornata odierna, nell'ambito della consueta attività di vigilanza svolta lungo la filiera ittica dal personale della Capitaneria di porto spezzina, sono stati effettuati appositi ...

Guardia Costiera : Norme più stringenti per container a bordo navi : Roma, 9 apr. , askanews, Norme più stringenti per i container a bordo delle navi a tutela della sicurezza della navigazione e dell'ambiente marino. E' quanto prevede il decreto firmato firmato del ...

Diario dalla Seawatch 3 : l'allarme e la Guardia Costiera libica - : Il reportage di Sky TG24 racconta come la nave della ong organizza le attività di salvataggio in mare dei migranti

Diario dalla Seawatch 3 : l’allarme e la Guardia Costiera libica : Diario dalla Seawatch 3: l’allarme e la guardia costiera libica Il reportage di Sky TG24 racconta come la nave della ong organizza le attività di salvataggio in mare dei migranti Parole chiave: migranti ...

Migranti - finiscono al tribunale dell’Aia le accuse Onu contro la Guardia Costiera libica : “Condotte spericolate e violente” : L’ufficio della procuratrice della Corte penale internazionale ha acquisito nei giorni scorsi il rapporto del segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres sulla situazione in Libia. L’attenzione del tribunale penale dell’Aia si è concentrata sulle accuse – dure e circostanziate – di violazione dei diritti dei Migranti presenti nel territorio libico, che citano espressamente il Dipartimento per la lotta all’immigrazione clandestina e ...

La marina militare italiana coordina la Guardia Costiera libica? : È quanto emerge dalla sentenza del giudice per le indagini preliminari di Catania che ha confermato il sequestro della nave umanitaria Open Arms. Leggi

Risolto giallo dischetti spiaggiati. Guardia Costiera : sono filtri di un depuratore : Dalle indagini risulta che siano finiti in acqua a causa del cedimento strutturale di una vasca dell'impianto. Nei giorni scorsi - facendo gridare al rischio ambientale - erano stati ritrovati in gran numero in più tratti costieri del Mar Tirreno Centrale, con picchi preso l'Isola di Ischia, sul litorale campano e su quello laziale tra Fiumicino ed Anzio