GTA 5 prova in via non ufficiale la strada del Battle Royale?

(Di martedì 8 maggio 2018) Il successo di GTA 5 affonda le proprie radici nel lontano 2013: l'esordio dell'ultimo capitolo della saga di Rockstar Games su PS3, Xbox 360 e PC è stato soltanto il primo passo del franchise verso la distruzione di ogni possibile record di vendite, con le recenti stime che parlano di oltre novanta milioni di copie vendute per un incasso che ha superato i sei miliardi di dollari. Il merito di un successo tanto strepitoso va ovviamente al raddoppio degli introiti garantito dalla presenza del titolo anche nelle edizioni per PS4 e Xbox One, un fattore di certo non da poco e che ha spinto ben più di qualche utente all'acquisto compulsivo tanto dell'edizione old gen che di quella next gen.Essere sempre sulla cresta dell'onda, sotto il profilo contenutistico, è stato quindi un mantra per GTA 5, che negli ultimi cinque anni ha visto il suo universo ludico in rete, GTA Online, aggiornarsi ...