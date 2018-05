Grossi problemi con Huawei P8 Lite 2017 e l’aggiornamento Oreo in beta | download critico

optimaitalia

(Di martedì 8 maggio 2018) Stanno emergendoin queste ore per diversi utenti in possesso di unP8che sono ansiosi di provare l'aggiornamento del sistema operativo Android. Come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri su queste pagine, il produttore ha avviato una volta per tutte il programma riguardante ladel pacchetto software, gettando in questo modo le basi per un rilascio non così lontano nel tempo rispetto a quelle che erano state le previsioni di tutti noi. Cerchiamo quindi di capire coma stanno effettivamente le cose oggi 8 maggio.Premesso che la vera e propria distribuzione dellanon è ancora iniziata, se non altro perché il produttore sta ancora raccogliendo le adesioni da parte del pubblico, bisogna mettere in evidenza quanto riportato da diversi utenti che hanno deciso di seguire questo percorso. Secondo diverse testimonianze trapelate soprattutto sui ...