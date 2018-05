Grey's Anatomy 14x23 : Il primo - preoccupante - Sneak Peek : Da quando, giovedì scorso, è stato trasmesso il promo della ventitreesima puntata della quattordicesima stagione di Grey's Anatomy, i fan di April Kepner non hanno più avuto pace. La notizia del mancato rinnovo contrattuale per l'attrice che interpreta da nove anni uno dei personaggi più amati dell'intero telefilm non gioca certo a favore. Ormai arresi alla sua assenza nella quindicesima stagione, i sostenitori della bella dottoressa speravano ...

Il ricovero di April in Grey’s Anatomy nel primo video sneak peek dell’episodio 14×23 : quale incidente per la Kepner? : Il primo sguardo all'episodio 14x23, che presumibilmente chiarirà la sorte di April in Grey's Anatomy, mostra il ricovero della Kepner in ospedale dopo quello che sembra a tutti gli effetti un incidente stradale. A ritrovare la dottoressa pare essere la polizia di Seattle, che allerta l'ambulanza: ad identificarla è Owen, suo mentore e amico, che la soccorre per primo. April arriva in ospedale in ipotermia, senza polso né parametri vitali: ...

Ellen Pompeo : La fine di Grey's Anatomy è vicina Video : Alcuni giorni fa la protagonista di Grey's Anatomy, Ellen Pompeo [Video], ha rilasciato una lunga intervista a Et-Online nella quale si è raccontata a cuore aperto deliziando i fan con molti spoiler riguardanti l'attesissimo finale di stagione. Ovviamente gran parte della chiacchierata si è concentrata sull'imminente uscita di scena di April Kepner e Arizona Robbins. E' proprio riguardo il rapporto con le due attrici che le interpretano che ...

In Grey’s Anatomy 14 su FoxLife il fantasma di Ellis e quello di Trump : anticipazioni episodi 7 e 14 maggio : Continua la programmazione di Grey's Anatomy 14 su FoxLife con l'anteprima assoluta italiana della stagione attualmente in corso negli Stati Uniti del medical drama di Shonda Rhimes, appena rinnovato per una quindicesima stagione. La protagonista Meredith Grey, in questa seconda parte di stagione, è alle prese con la sua ricerca sull'autorigenerazione di microfegati, che potrebbe rivoluzionare la medicina dei trapianti e farle vincere ...

Grey'S ANATOMY 14/ Anticipazioni 7 maggio : Ellen Pompeo anticipa qualche indiscrezione sulla prossima stagione : GREY'S ANATOMY 14, anticipazioni del 7 maggio 2018, in prima Tv assoluta su Fox Life. Owen scopre che Arizona potrebbe avere le ore contate. Sarà così?(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 19:27:00 GMT)

La morte di April in Grey’s Anatomy smentita dal cast? Il video promo shock 14×23 apre al finale di stagione : Tutto nel promo dell'episodio 14x23 lascerebbe pensare alla morte di April come soluzione per la sua uscita di scena da Grey's Anatomy 14, ma il video confezionato ad hoc per spaventare il pubblico sembra - fin troppo palesemente - un tranello per indurre gli spettatori a pensare ad un epilogo tragico della vicenda. In realtà negli ultimi giorni la protagonista del medical drama Ellen Pompeo ha rassicurato tutti sostenendo che gli addii ai ...

Grey's Anatomy 14/ Il promo dell'episodio 14x23 scrive lo sconvolgente destino di April - e Arizona? : Grey's Anatomy 14 verso il gran finale con una doppia uscita di scena: il primo promo dell'episodio 14x23 scrive lo sconvolgente destino di April, e Arizona? Ecco tutti i dettagli(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 10:53:00 GMT)

La mamma di Alex in Grey’s Anatomy 14×22 - episodio diretto da Jesse Williams che anticipa il destino di Arizona (promo 14×23) : Mancano due episodi al finale di stagione, che segna l'addio di April e Arizona, e la presenza della madre di Alex in Grey's Anatomy 14x22 appare come l'unica cosa più interessante al momento. Restano un paio di appuntamenti alla conclusione di una stagione altalenante, partita col piede giusto ma che lentamente si è persa per strada. Mentre il destino di Arizona sembra più limpido e felice, come si deduce dagli ultimi minuti di Grey's Anatomy ...

Grey's Anatomy : lo sconvolgente promo della 14x23 Video : Sono bastati 35 secondi per gettare i fan di April Kepner e dell'intero fandom di #Grey's Anatomy nello sconforto totale. Ieri notte, infatti, subito dopo la messa in onda del ventiduesimo episodio della serie, è stato trasmesso il consueto promo che racchiude le scene salienti della prossima puntata. Stiamo parlando del penultimo episodio della quattordicesima stagione [Video] di Grey's Anatomy, la 14x23, che gia' da due settimane si ...

Grey’s Anatomy - finale tragico per April Kepner? : Indietro 4 maggio 2018 2018-05-04T15:05:28+00:00 ROMA – Non promette niente di buono il promo dell’episodio numero 23 di Grey’s Anatomy 14. Già dal titolo, Cold as ice – Freddo come il ghiaccio, prometteva notizie nefaste. Ora è il promo a confermarle. Protagonista April Kepner, prossima all’uscita dalla serie tv. Come da anni, ormai, Shonda Rhymes […]

Grey’s Anatomy 14×23 - il promo rivelatore su April : Non è una novità che due personaggi storici del medical drama Grey’s Anatomy usciranno di scena alla fine della quattordicesima stagione. Sarah Drew (April) e Jessica Capshaw (Arizona) non faranno parte del cast della 15esima stagione. La domanda che quindi si pongono i fan è semplice: come usciranno di scena? Shonda Rhimes c’ha abituato ad addii splatter così come arrivederci soft, ma tra un incidente mortale (come quello capitato ...

"Grey's Anatomy uccide chi si comporta male" - parola di Meredith Grey : "Fai una brutta morte solo se ti comporti male, se sei un bravo attore muori 'bene'...". parola di Ellen Pompeo, alias Meredith Grey, protagonista di Grey's Anatomy e luce degli occhi di Shonda Rhimes, creatrice della doc-serie, che a quanto pare deciderebbe il destino dei suoi personaggi in base alle proprie simpatie.Intervistata da Entertainment Tonight, Ellen ha lasciato intendere che molte delle morti più cruente della serie fossero, ...