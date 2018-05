STRISCIA LA NOTIZIA VS Grande Fratello 2018/ Nuove accuse : chi ha suggerito l'orario esatto a Simone Coccia? : STRISCIA la NOTIZIA lancia Nuove accuse al GRANDE FRATELLO: la produzione ha consigliato a Lucia ad avere rapporti intimi con Filippo davanti alle telecamere?(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 19:15:00 GMT)

Grande Fratello : Baye Dame rientra nella casa. La decisione [DIRETTA] : Questa sera, a partire dalle 21.10 in onda la quinta puntata del Grande Fratello. La conduttrice Barbara D'Urso ha già annunciato a Pomeriggio Cinque che la puntata sarà ricca di sorprese. Attesissimo è l'entrata di Rodrigo Alves, il Ken Umano, con il maggior numero di operazione al mondo per assomigliare a una bambola. Per lui un'ingresso sorprendente. Ma non sarà un concorrente come gli altri, perché l'uomo resterà nella casa solo per 24 ore. ...

Grande Fratello anticipazioni : Baye Dame torna nella Casa : Baye Dame torna al Grande Fratello: l’annuncio di Barbara d’Urso Baye Dame e il Grande Fratello? Una storia non ancora finita. Dopo la squalifica della settimana scorsa, il ragazzo senegalese rientrerà nella Casa di Cinecittà. Dove, molto probabilmente, avrà un chiarimento con Aida Nizar. A farlo sapere è stata Barbara d’Urso al termine dell’ultima puntata […] L'articolo Grande Fratello anticipazioni: Baye Dame ...

Grande Fratello : Paola di Benedetto single. Come reagirà Matteo Gentili? : Questa sera, a partire dalle 21.10 in onda la quinta puntata del Grande Fratello. La conduttrice Barbara D'Urso ha già annunciato a Pomeriggio Cinque che la puntata sarà ricca di sorprese. Attesissimo è l'entrata di Rodrigo Alves, il Ken Umano, con il maggior numero di operazione al mondo per assomigliare a una bambola. Per lui un'ingresso sorprendente. Ma non sarà un concorrente Come gli altri, perché l'uomo resterà nella casa solo per 24 ore. ...

Luigi Mario Favoloso / Sarà eliminato? Dopo la lite - la pace : "Sono geloso di Alberto" (Grande Fratello 2018) : Luigi Mario Favoloso rischia di abbandonare la casa del Grande Fratello 15: il ragazzo è in nomination e non gode della simpatia del pubblico da casa.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 18:51:00 GMT)

[DIRETTA] Grande Fratello 15 : un nuovo ingresso nella casa Video : Mancano poche ore all'inizio della 4° puntata del Grande Fratello 15. Tante anticipazioni sono gia' trapelate riguardo alla diretta di stasera, 8 Maggio: un nuovo concorrente fara' il suo ingresso in casa, e due personaggi avranno l'opportunita' di confrontarsi con i concorrenti del reality. La stessa Barbara D'Urso, nel corso prove ufficiali del programma avvenute nella serata di ieri, ha mostrato lo studio del GF [Video] addobbato in suo onore ...

RODRIGO ALVES - IL KEN UMANO/ Chi è il nuovo concorrente Grande Fratello 2018 : si attende un ingresso trionfale : RODRIGO ALVES, il Ken UMANO è pronto a entrare nella casa come concorrente. Se la dovrà vedere con il Ken italiano Angelo Sanzio. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 18:28:00 GMT)

Eliminati e ospiti al Grande Fratello 2018 tra baci e l’arrivo del Ken umano : anticipazioni dell’8 maggio : Eliminati e ospiti al Grande Fratello 2018 che torna in onda oggi, 8 maggio, al martedì, con tante novità. I ragazzi in casa stanno ormai uscendo fuori dal loro seminato e dopo le prime settimane di osservazioni da lontano e piccole prove tecniche, possiamo ufficialmente dire che il reality è iniziato e adesso succederà di tutto. Le polemiche legate alla fine della diretta ogni sera alle 2.00 non si placano perché proprio a quell'ora succede ...

Grande Fratello 15 : Rodrigo Alves non è un concorrente - Baye Dame rientra in Casa? : Grande Fratello 15: Rodrigo Alves il “ken umano” non sarà un concorrente del Reality. Benchè “nostra signora delle faccette” Barbara D’Urso, lo ha annunciato in Grande stile, come solo lei sa fare, a Domenica Live, pare che Rodrigo non entrerà in Casa come nuovo gieffino, vi rimarrà semplicemente 24ore. Grande Fratello 15: alcune indiscrezioni rivelano che Rodrigo Alves non sarà un concorrente Insomma il popolo del web non è che fosse molto ...

Grande Fratello 2018 - quarta puntata dell’8 maggio in diretta : Barbara D'Urso Il Grande Fratello 2018 arriva alla quarta puntata e qui su Davidemaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade nel corso della serata. Grande Fratello 2018: le anticipazioni della quarta puntata In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa, Barbara D’Urso conduce la quarta puntata del Grande Fratello 2018, che torna in ...

Grande Fratello 2018 - le anticipazioni della quarta puntata - stasera Canale 5 : Quarto appuntamento con il reality condotto da Barbara d'Urso: entra Rodrigo Alves, arriva una visita per Aida e ritorna Patrizia.

“Ma Stefania Pezzopane lo sa?”. Simone Coccia Colaiuta denunciato dall’ex : l’accusa che smaschera l’inquinino del Grande Fratello : Mentre Simone Coccia Colaiuta si diverte all’interno della casa del Grande Fratello, fuori succede di tutto. Il fidanzato della deputata del Partito democratico Stefania Pezzopane ha iniziato la sua avventura nel reality show e, a dispetto di tutto quello che si era detto, si sta dimostrando uno dei personaggi più equilibrati. I problemi, almeno per il momento, stanno arrivando da fuori e in particolar modo dall’ex moglie. ...

Grande Fratello 2018 diretta streaming 8 maggio - quarta puntata : info social - televoto e blogging : Gli avvenimenti della Casa saranno raccontati live grazie a: la diretta streaming dalla Casa che si arricchirà di una seconda regia. Gli utenti potranno scegliere e alternare i segnali video da due ...

«Eliminate Aida». I concorrenti del Grande Fratello lanciano l'appello : Nella notte, i concorrenti del Grande Fratello lanciano un appello 'elettorale' agli italiani, chiedendo a gran voce di eliminare Aida Nizar. Sui social network, però, il popolo del web si ribella e ...