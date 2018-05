Grande Fratello | Mariana si ribella a Luigi e dice la verità ad Aida

Filippo Contri/ L'allontanamento di Lucia Orlando (Grande Fratello 2018) : Nella casa del Grande Fratello 15, Filippo Contri sta affrontando un un nuovo distacco da Lucia Orlando. La prima love story del reality è già giunta al capolinea?(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 10:55:00 GMT)

Grande Fratello 2018 - Mariana Falace contro Luigi Favoloso : "Sei uno spione - un falso e ti piace accendere il fuoco" : La partenopea rivela la verità ad Aida e scoppia una lite furibonda con l'ex fidanzato di Nina Moric.

Grande Fratello - l’appello contro Aida Nizar fa discutere : Grande Fratello, ancora tutti contro Aida Nizar: l’appello dei concorrenti Al Grande Fratello, i concorrenti hanno fatto un chiaro appello contro Aida Nizar. Questo gesto non è stato per nulla apprezzato dal pubblico, che vede ancora la spagnola contro tutti. Scendendo nel dettaglio, molti hanno iniziato a chiedere di fronte alle telecamere l’eliminazione di Aida […] L'articolo Grande Fratello, l’appello contro Aida Nizar ...

Alia Nizar/ Chi è? La sorella di Aida in tv per difenderla (Grande Fratello 2018) : Alia Nizar, la sorella della showgirl spagnola Aida è pronta a sbarcare in televisione per difendere la donna spesso troppo al centro delle polemiche. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 10:53:00 GMT)

Angelo Sanzio - il Ken italiano/ Ha vietato il regolamento? Polemiche sui suoi atteggiamenti (Grande Fratello) : Angelo Sanzio, il Ken italiano: ha vietato davvero il regolamento? Polemiche per il comportamento del ragazzo che ora rischia anche qualche Sanzione. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 10:40:00 GMT)

Veronica Satti/ La figlia di Bobby Solo non convince il pubblico (Grande Fratello 2018) : Veronica Satti ha stretto amicizia con la romana Lucia Orlando nella casa del Grande Fratello 15. La figlia di Bobby Solo, però, non sembra riuscire a emergere nel reality.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 10:35:00 GMT)

Luigi Favoloso lascia il Grande Fratello? Caos stanotte - lancia il microfono e prepara le valigie : Quello che doveva essere un reality all'insegna della conoscenza reciproca si sta trasformando in un dramma d'altri tempi dove ad attirare maggiormente l'attenzione degli spettatori è una primadonna ...

Alberto Mezzetti/ Sarà eliminato? Nonostante la nomination per molti sarà il vincitore (Grande Fratello 2018) : Alberto Mezzetti, sarà eliminato? Nonostante sia in nomination per molti è considerato come il favorito per la vittoria finale. Intanto prende le distanze da Aida. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 10:33:00 GMT)

Luigi Mario Favoloso/ A rischio eliminazione : il popolo del web contro di lui (Grande Fratello 2018) : Luigi Mario Favoloso rischia di abbandonare la casa del Grande Fratello 15: il ragazzo è in nomination e non gode della simpatia del pubblico da casa.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 10:30:00 GMT)

Aida Nizar/ Litiga con Lucia Bramieri e Luigi Favoloso - ma conquista i social (Grande Fratello 2018) : Aida Nizar è senza dubbio la protagonista del Grande Fratello 15. Nonostante le continue discussioni con gli altri inquilini, la spagnola ha conquistato i social.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 10:20:00 GMT)

Grande Fratello 2018/ Diretta quarta puntata : chi sarà eliminato? Marco Ferri e Patrizia Bonetti in casa : GRANDE FRATELLO 2018, Diretta quarta puntata: nuovo processo ad Aida? Il “Ken umano” Rodrigo Alves nuovo concorrente. Chi sarà eliminato? Marco Ferri e Patrizia Bonetti in casa(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 10:09:00 GMT)

“Sesso davanti alle telecamere”. Altra bomba sganciata sul Grande Fratello : c’è il video. La rivelazione esce fuori all’improvviso - durante una conversazione ‘intima’ tra inquilini - probabilmente ignari dello scandalo che stavano per sollevare. E ora sono guai per il reality di Barbara D’Urso : Grande Fratello, questa è grossa sul serio. alle ‘stranezze’ all’interno dei reality ormai siamo abituati, ma quello che è emerso nelle ultime ore è a dir poco particolare. E, neanche ci sarebbe bisogno di sottolinearlo, inguaia la trasmissione (ri)condotta da Barbara D’Urso che, diciamola tutta, è cominciata subito sotto il segno della polemica. Prima che iniziasse, si è molto discusso sull’opportunità di far entrare concorrenti già ...

“Dirlo prima no?”. Malgioglio-Baye - l’indiscrezione bomba deflagra all’interno degli studi del Grande Fratello. Chissà come la prenderà Barbara D’Urso. Intanto sul web gli insulti iniziano a fioccare : Altro che Grande Fratello, lo dovrebbero chiamare il “Grande bugiardo” vista la mole di falsità che ogni giorno riempiono le mura della casa più spiata d’Italia. come se non bastasse, le bugie hanno addirittura prevaricato i confini della maestosa abitazione di Cinecittà, arrivando fino in studio, da Barbarona nostra. Per capire a fondo questa vicenda dovremmo focalizzare l’attenzione sulla questione Malgioglio-Baye, sin dai primi giorni ...

Danilo Aquino/ Difende Aida : nuova lite con Luigi Favoloso (Grande Fratello 2018) : Nella casa del Grande Fratello 2018 Danilo Aquino è stato protagonista di un'accesa discussione con Luigi Favoloso. Il tecnico ha preso le difese di Aida Nizar. (Pubblicato il Tue, 08 May 2018 09:46:00 GMT)