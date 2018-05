Grande Fratello | lite nella notte con Favoloso | Mariana in lacrime video

Patrizia Bonetti confronto con Luigi Favoloso e Mariana/ Cosa succederà? (Grande Fratello 2018) : Patrizia Bonetti, la modella rientra nella Casa del Grande Fratello 2018 per confrontarsi con Luigi Mario Favoloso e Mariana Falace, Cosa succederà dopo averli visti?(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 08:15:00 GMT)

Paola Di Benedetto/ Dopo aver lasciato Francesco Monte si riprende Matteo Gentili? (Grande Fratello 2018) : Paola Di Benedetto: Dopo la rottura con Francesco Monte si riprende Matteo Gentili? L'ex fidanzato è entrato nel cuore di Alessia Prete, stasera le utlime news dal Grande Fratello.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 08:02:00 GMT)

Baye Dame Dia / Ci sarà il chiarimento con Aida? (Grande Fratello 2018) : Baye Dame Dia, stasera ospite in studio il concorrente eliminato dal reality show tornerà a parlare in collegamento con la casa con Aida Nizar? (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 07:56:00 GMT)

BARBARA D'URSO/ Il caso "Baye Dame" : i web contro visibilità dopo l'espulsione (Grande Fratello 2018) : BARBARA D'URSO, una nuova possibilità per Baye Dame Dia che torna in televisione e ha l'opportunità di chiarire quanto accaduto con la showgirl spagnola Aida Nizar. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 07:50:00 GMT)

Alessia Prete/ Il bacio con Matteo Gentili - che conseguenze avrà? (Grande Fratello 2018) : Nella casa del Grande Fratello 2018 Alessia Prete e Matteo Gentili si sono baciati. Sulla loro relazione aleggia il fantasma di Paola Di Benedetto, tornata single.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 07:30:00 GMT)

Matteo Gentili/ Il bacio con Alessia Prete - ma Paola Di Benedetto è di nuovo single... (Grande Fratello 2018) : Matteo Gentili ha finalmente baciato Alessia Prete nella casa del Grande Fratello 15. Il calciatore scoprirà che la sua ex fidanzata Paola Di Benedetto è tornata single?(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 07:29:00 GMT)

Stasera in TV Streaming Diretta 8 maggio : Grande Fratello : Stasera in tv guida programmi Streaming Canale 5 Italia 1 Rete 4 8 maggio Grande Fratello Barbara D'Urso Alle 21.25 su Canale 5 nuovo appuntamento con le avventure della casa più spiata d'Italia, ...

Rodrigo Alves - Il Ken Umano/ Chi è il nuovo concorrente Grande Fratello 2018 : nuove polemiche in arrivo? : Rodrigo Alves, il Ken Umano è pronto a entrare nella casa come concorrente. Se la dovrà vedere con il Ken italiano Angelo Sanzio. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 07:15:00 GMT)

Simone Coccia/ Verrà eliminato? Dal sostengo della Pezzopane alla difesa di Aida Nizar (Grande Fratello 2018) : Simone Coccia, Verrà eliminato dalla Casa del Grande Fratello 2018? L'ex spogliarellista ha ricevuto il sostegno della fidanzata Stefania Pezzopane, ecco le sue ultime parole.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 06:59:00 GMT)

Grande Fratello 15 - lite tra Luigi Favoloso e Mariana Falace (video) : La serata per i ragazzi chiusi nella casa del Grande Fratello è finita con l'ennesimo scontro fra due degli inquilini che, apparentemente, stavano approfondendo in modo particolare il loro rapporto negli ultimi tempi, tanto da destare sospetti su qualcosa di più di una semplice amicizia. Stiamo parlando di Luigi Mario Favoloso e la bionda napoletana Mariana Falace.Come sappiamo, il gruppo in casa non vede di buon occhio Aida Nizar, la ...

Grande Fratello 15 - la sorella di Luigi Favoloso : "Quando vedrà Nina Moric cambieranno delle cose" (video) : La situazione complicata in cui si è cacciato Luigi Mario Favoloso ha creato un quadrilatero con i fiocchi: da una parte Nina Moric che poco più di una settimana fa ha ufficializzato la fine dei rapporti con il gieffino dopo 4 anni di fidanzamento; dall'altra c'è l'ultima eliminata Patrizia, con la quale Favoloso ha stretto un legame che sembra sfociare in qualcosa di più che una semplice amicizia, ed ora per non farci mancare nulla, arriva ...

Grande Fratello news - Luigi e Mariana litigano : Falace in lacrime : news Grande Fratello, lite tra Luigi e Mariana: la Falace in lacrime È di nuovo scoppiato il caos al Grande Fratello. Questa volta nel mirino del gruppo ci è finita Mariana. La ragazza ha raccontato ad Aida delle urla a suo favore arrivate da fuori la Casa. La rivelazione della Falace alla spagnola ha fatto […] L'articolo Grande Fratello news, Luigi e Mariana litigano: Falace in lacrime proviene da Gossip e Tv.

Perchè Grande Fratello 2018 non va in onda oggi? La scelta Mediaset Video : Come mai questa sera 7 maggio non andra' in onda la nuova puntata [Video]del Grande Fratello 2018 su Canale 5? E' questa la domanda che si stanno ponendo i tantissimi fan spettatori del reality show condotto da Barbara D'Urso, i quali anche questa settimana erano convinti di poter vedere la trasmissione di lunedì sera, proprio come è successo nel corso delle ultime due settimane. --Anticipazioni Grande Fratello 2018: cambia la programmazione ...

Grande Fratello : nuova polemica per Luigi Favoloso Video : Sembra non esserci davvero pace all’interno della casa del Grande Fratello [Video]quest’anno. Dopo gli episodi di bullismo nei confronti di Aida Nizar tenuti da Baye Dame che gli sono costati l’espulsione dal reality, continua il comportamento politicamente scorretto da parte di alcuni coinquilini. Stiamo orlando ancora una volta di Luigi Favoloso. Ultimamente aveva rivolto delle minacce anche nei confronti di Simone Coccia, minacciandolo di ...