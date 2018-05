Grande Fratello 2018 | Luigi propone l’hashtag #AdiosAida | ma su Twitter spopola

PAOLA DI BENEDETTO VS FRANCESCO MONTE : "NON MI HA MAI AMATA"/ Il Grande Fratello lo dirà a Matteo Gentili? : PAOLA Di BENEDETTO vs FRANCESCO MONTE: "Non mi ha mai amata". L'ex naufraga de L'Isola dei Famosi conferma la fine della relazione. Cosa dirà Matteo Gentili nella casa del Grande Fratello?(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 13:26:00 GMT)

Grande Fratello 15 - “gli autori spingono i concorrenti a darci dentro a favore di camera” : Gli autori di un programma, si sa, spingono spesso sull’acceleratore per raggiungere il sacro graal della share. Stavolta però sembra che al Grande Fratello la cosa sia sfuggita di mano. Stando infatti a Striscia la Notizia, gli autori spingerebbero i concorrenti ad amoreggiare a favore di telecamera“. In un servizio andato in onda ieri sera infatti si dice che “Lucia dice sulla questione che ha sbroccato pure con uno della ...

Il Ken umano Grande Fratello. Ecco com'era Rodrigo Alves prima degli interventi : FUNWEEK.IT - Stasera per la quarta puntata del Gf15 farà il suo ingresso Rodrigo Alves , meglio conosciuto come il Ken umano che Barbara D'Urso ha già ampiamente ospitato a Domenica Live in passato e ...

DIRETTA - Grande Fratello : Aida Nizar incontrerà Marco Ferri. : Oggi, martedì 8 maggio, andrà in onda la quarta puntata del Grande Fratello e come ogni settimana Barbara D'Urso, conduttrice di questa edizione, ci riserva tante sorprese. Dopo la puntata di settimana scorsa, caratterizzata principalmente dalla squalifica di Baye Dame e i relativi atti di bullismo subiti da Aida Nizar, quella di stasera, molto probabilmente, sarà una messa in onda dal clima più disteso. Anche se si sono continuati a registrare ...

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 8 maggio : tutte le news dalla casa del Grande Fratello : Un'altra Grande puntata di Pomeriggio 5 attende il pubblico e gli amanti del trash tra cronaca e le ultime news dalla casa a poche ore dalla nuova diretta. Ecco i dettagli(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 12:52:00 GMT)

Anticipazioni Grande Fratello 2018 quarta puntata : fuori Luigi Favoloso? Video : Il Grande Fratello 2018 ritorna in onda stasera 8 maggio con la quarta puntata [Video] in diretta tv su Canale 5. Da questa settimana, infatti, la trasmissione condotta da Barbara D'Urso cambia ufficialmente giorno di programmazione e lascia la serata del lunedì per approdare definitivamente al martedì sera sempre alle 21.30 circa. Noi remo la quarta puntata in diretta e vi aggiorneremo in tempo diretto su quello che succedera': teci qui su ...

Grande Fratello 15 - pronostici vincitore : Alessia favorita - Danilo e Matteo ok : La quindicesima edizione del Grande Fratello, che torna stasera su Canale 5 con una puntata in diretta (LIVE su Blogo) condotta da Barbara d'Urso (oggi pomeriggio il daytime), è entrata nel vivo, i concorrenti continuano la loro avventura nella casa più spiata d’Italia tra molti momenti di tensione. Sisal Matchpoint, società che si occupa di scommesse, ha diffuso la classifica dei favoriti in base alle quote dei scommettitori. In questa ...

Grande Fratello - la bomba della sorella di Luigi Favoloso : 'Nina Moric? Vi dico come stanno le cose' : All'interno della casa del Grande Fratello 15 , Luigi Favoloso si è lasciato andare con Patrizia Bonetti . Si è lasciato talmente andare che Nina Moric lo ha scaricato di punto in bianco. Eppure, ...

Grande Fratello : Mariana si ribella a Luigi e dice la verità ad Aida : Il pubblico di Twitter che segue la diretta del Grande Fratello ha applaudito Mariana che, in tarda serata, si è ribellata a Luigi e ha raccontato la verità ad Aida. La discussione ha sollevato numerose polemiche e nella notte è accaduto veramente di tutto. Peccato però che alle 2 di notte la diretta live su Mediaset Extra si interrompa. Aida, vendendo piangere Mariana, ha poi preso le difese della ragazza, ‘asfaltando’ l’ormai ...

Filippo Contri/ L'allontanamento di Lucia Orlando (Grande Fratello 2018) : Nella casa del Grande Fratello 15, Filippo Contri sta affrontando un un nuovo distacco da Lucia Orlando. La prima love story del reality è già giunta al capolinea?(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 10:55:00 GMT)

Grande Fratello 2018 - Mariana Falace contro Luigi Favoloso : "Sei uno spione - un falso e ti piace accendere il fuoco" : La partenopea rivela la verità ad Aida e scoppia una lite furibonda con l'ex fidanzato di Nina Moric.

Grande Fratello - l’appello contro Aida Nizar fa discutere : Grande Fratello, ancora tutti contro Aida Nizar: l’appello dei concorrenti Al Grande Fratello, i concorrenti hanno fatto un chiaro appello contro Aida Nizar. Questo gesto non è stato per nulla apprezzato dal pubblico, che vede ancora la spagnola contro tutti. Scendendo nel dettaglio, molti hanno iniziato a chiedere di fronte alle telecamere l’eliminazione di Aida […] L'articolo Grande Fratello, l’appello contro Aida Nizar ...

Alia Nizar/ Chi è? La sorella di Aida in tv per difenderla (Grande Fratello 2018) : Alia Nizar, la sorella della showgirl spagnola Aida è pronta a sbarcare in televisione per difendere la donna spesso troppo al centro delle polemiche. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 10:53:00 GMT)