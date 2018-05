Grande Fratello 2018 | le anticipazioni della quarta puntata | stasera Canale 5

“Ma Stefania Pezzopane lo sa?”. Simone Coccia Colaiuta denunciato dall’ex : l’accusa che smaschera l’inquinino del Grande Fratello : Mentre Simone Coccia Colaiuta si diverte all’interno della casa del Grande Fratello, fuori succede di tutto. Il fidanzato della deputata del Partito democratico Stefania Pezzopane ha iniziato la sua avventura nel reality show e, a dispetto di tutto quello che si era detto, si sta dimostrando uno dei personaggi più equilibrati. I problemi, almeno per il momento, stanno arrivando da fuori e in particolar modo dall’ex moglie. ...

Grande Fratello 2018 diretta streaming 8 maggio - quarta puntata : info social - televoto e blogging : Gli avvenimenti della Casa saranno raccontati live grazie a: la diretta streaming dalla Casa che si arricchirà di una seconda regia. Gli utenti potranno scegliere e alternare i segnali video da due ...

«Eliminate Aida». I concorrenti del Grande Fratello lanciano l'appello : Nella notte, i concorrenti del Grande Fratello lanciano un appello 'elettorale' agli italiani, chiedendo a gran voce di eliminare Aida Nizar. Sui social network, però, il popolo del web si ribella e ...

Grande Fratello 2018 : l’Italia è pronta per una donna come Aida? La spagnola si paragona a geni incompresi come Leonardo Da Vinci o Giovanna D’Arco : Aida Nizar Mentre continua a ribadire (urlando) che ama l’Italia, stasera Aida scoprirà se l’amore nei confronti del Belpaese è ricambiato. I riscontri ottenuti su Twitter non sono, infatti, certo sinonimo di un largo apprezzamento popolare. E’ lei, insieme all’avversario Luigi Mario Favoloso, la principale candidata all’eliminazione. Un carattere così forte e provocatorio, ad occhio e croce, non può essere di certo ...

Grande Fratello 2018 - Striscia la Notizia inchioda il reality - gli autori spingono i concorrenti a effusioni amorose : Una segnalazione sul reality evidenzia che i concorrenti vengono spinti a comporamenti in favore dello share.

Grande Fratello - Mariana piange - Aida Nizar la consola : 'Sono tutti cattivi e invidiosi' : Non c'è pace all'interno della casa del Grande Fratello . Nonostante la recente squalifica di Baye Dame, ogni giorno scoppiano discussioni e litigi tra i coinquilini. Aida Nizar resta la donna più ...

Grande Fratello 15 - Aida Nizar umiliata dal branco : cosa le impediscono di fare e cosa le urlano - tragedia umana : Ormai nella casa del Grande Fratello è assedio contro Aida Nizar , vittima del branco. Sì, lei è decisamente la concorrente meno amata dagli inquilini del reality di Barbara D'Urso . Tanto che, fuori ...

Grande Fratello 15, il reality condotto da Barbara D'Urso con Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, si può seguire, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 16:10, su Canale 5, con la striscia quotidiana dei fatti più rilevanti del giorno.

Grande Fratello - il complottone di Simone e Luigi : 'Questa sera lo cacciamo' - chi fanno fuori stasera : Tra poche ore, la diretta del Grande Fratello 15 di Barbara D'Urso . Nella casa, dunque, proseguono strategie e trattative in vista della nomination. In particolare, brigano Simone Coccia e Luigi , ...

DIRETTA - Grande Fratello : Aida Nizar incontrerà Marco Ferri. Video : Oggi, martedì 8 maggio, andra' in onda la quarta puntata del Grande Fratello e come ogni settimana Barbara D'Urso, conduttrice di questa edizione, ci riserva tante sorprese. Dopo la puntata di settimana scorsa, caratterizzata principalmente dalla squalifica di Baye Dame e i relativi atti di bullismo subiti da Aida Nizar [Video], quella di stasera, molto probabilmente, sara' una messa in onda dal clima più disteso. Anche se si sono continuati a ...

[DIRETTA] Grande Fratello 15 : un nuovo ingresso nella casa : Mancano poche ore all'inizio della 4° puntata del Grande Fratello 15. Tante anticipazioni sono già trapelate riguardo alla diretta di stasera, 8 Maggio: un nuovo concorrente farà il suo ingresso in casa, e due personaggi avranno l'opportunità di confrontarsi con i concorrenti del reality. La stessa Barbara D'Urso, nel corso prove ufficiali del programma avvenute nella serata di ieri, ha mostrato lo studio del GF addobbato in suo onore in ...

Grande Fratello 2018 - Luigi Favoloso minaccia l'abbandono : eliminato stasera? : Luigi Favoloso sarà eliminato stasera al Grande Fratello 2018? Visto come è andata la sua settimana, pensiamo che il pubblico abbia deciso di votare lui per l'eliminazione di questa settimana. Luigi è in nomination con Aida, Alberto e Simone: questi ultimi due non pensiamo abbiano rischiato di uscire, mentre con Aida può esserci stato un testa a testa nei primi giorni di televoto.... Negli ultimi probabilmente no. Se seguite insieme a noi le ...

Luigi Favoloso - il tatuaggio nazista : sconcerto al Grande Fratello : Qualche settimana prima di entrare nella casa del Grande Fratello, Luigi Favoloso si è fatto cancellare un tatuaggio che richiamava il nazismo , ricoprendolo con una bandiera della Siria. Tuttavia, la ...