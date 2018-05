Grande Fratello 15 | puntata 8 maggio 2018 in diretta

Grande Fratello - il complottone di Simone e Luigi : 'Questa sera lo cacciamo' - chi fanno fuori stasera : Tra poche ore, la diretta del Grande Fratello 15 di Barbara D'Urso . Nella casa, dunque, proseguono strategie e trattative in vista della nomination. In particolare, brigano Simone Coccia e Luigi , ...

DIRETTA - Grande Fratello : Aida Nizar incontrerà Marco Ferri. Video : Oggi, martedì 8 maggio, andra' in onda la quarta puntata del Grande Fratello e come ogni settimana Barbara D'Urso, conduttrice di questa edizione, ci riserva tante sorprese. Dopo la puntata di settimana scorsa, caratterizzata principalmente dalla squalifica di Baye Dame e i relativi atti di bullismo subiti da Aida Nizar [Video], quella di stasera, molto probabilmente, sara' una messa in onda dal clima più disteso. Anche se si sono continuati a ...

[DIRETTA] Grande Fratello 15 : un nuovo ingresso nella casa : Mancano poche ore all'inizio della 4° puntata del Grande Fratello 15. Tante anticipazioni sono già trapelate riguardo alla diretta di stasera, 8 Maggio: un nuovo concorrente farà il suo ingresso in casa, e due personaggi avranno l'opportunità di confrontarsi con i concorrenti del reality. La stessa Barbara D'Urso, nel corso prove ufficiali del programma avvenute nella serata di ieri, ha mostrato lo studio del GF addobbato in suo onore in ...

Grande Fratello 2018 - Luigi Favoloso minaccia l'abbandono : eliminato stasera? : Luigi Favoloso sarà eliminato stasera al Grande Fratello 2018? Visto come è andata la sua settimana, pensiamo che il pubblico abbia deciso di votare lui per l'eliminazione di questa settimana. Luigi è in nomination con Aida, Alberto e Simone: questi ultimi due non pensiamo abbiano rischiato di uscire, mentre con Aida può esserci stato un testa a testa nei primi giorni di televoto.... Negli ultimi probabilmente no. Se seguite insieme a noi le ...

Luigi Favoloso - il tatuaggio nazista : sconcerto al Grande Fratello : Qualche settimana prima di entrare nella casa del Grande Fratello, Luigi Favoloso si è fatto cancellare un tatuaggio che richiamava il nazismo , ricoprendolo con una bandiera della Siria. Tuttavia, la ...

Cos'è il Freezetap?/ Video - al Grande Fratello 2018 i concorrenti ballano freezati! : Addio a polemiche, scontri e violenze a passi di danza? In casa arriva il freezetap e il pubblico è sicuro che sia questo il prossimo tormentone di questo Grande Fratello 2018(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 14:18:00 GMT)

Grande Fratello 2018 : Luigi propone l’hashtag #AdiosAida - ma su Twitter spopola #AdiosFavoloso : Aida Nizar Chi di social ferisce, di social perisce. Al Grande Fratello 2018 Luigi Favoloso continua a dare il peggio di sé, e dopo le nuove liti degli ultimi giorni, ieri sera è arrivato addirittura a chiedere agli utenti di Twitter di creare l’hashtag #AdiosAida. Peccato che la percezione di quel che accade nella Casa sia ben diversa da quella fuori (soprattutto quando si parla di web), e così ecco che nel giro di poco tempo nei trending ...

PAOLA DI BENEDETTO VS FRANCESCO MONTE : "NON MI HA MAI AMATA"/ Il Grande Fratello lo dirà a Matteo Gentili? : PAOLA Di BENEDETTO vs FRANCESCO MONTE: "Non mi ha mai amata". L'ex naufraga de L'Isola dei Famosi conferma la fine della relazione. Cosa dirà Matteo Gentili nella casa del Grande Fratello?(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 13:26:00 GMT)

Grande Fratello 15 - “gli autori spingono i concorrenti a darci dentro a favore di camera” : Gli autori di un programma, si sa, spingono spesso sull’acceleratore per raggiungere il sacro graal della share. Stavolta però sembra che al Grande Fratello la cosa sia sfuggita di mano. Stando infatti a Striscia la Notizia, gli autori spingerebbero i concorrenti ad amoreggiare a favore di telecamera“. In un servizio andato in onda ieri sera infatti si dice che “Lucia dice sulla questione che ha sbroccato pure con uno della ...

Il Ken umano Grande Fratello. Ecco com'era Rodrigo Alves prima degli interventi : FUNWEEK.IT - Stasera per la quarta puntata del Gf15 farà il suo ingresso Rodrigo Alves , meglio conosciuto come il Ken umano che Barbara D'Urso ha già ampiamente ospitato a Domenica Live in passato e ...

DIRETTA - Grande Fratello : Aida Nizar incontrerà Marco Ferri. : Oggi, martedì 8 maggio, andrà in onda la quarta puntata del Grande Fratello e come ogni settimana Barbara D'Urso, conduttrice di questa edizione, ci riserva tante sorprese. Dopo la puntata di settimana scorsa, caratterizzata principalmente dalla squalifica di Baye Dame e i relativi atti di bullismo subiti da Aida Nizar, quella di stasera, molto probabilmente, sarà una messa in onda dal clima più disteso. Anche se si sono continuati a registrare ...

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 8 maggio : tutte le news dalla casa del Grande Fratello : Un'altra Grande puntata di Pomeriggio 5 attende il pubblico e gli amanti del trash tra cronaca e le ultime news dalla casa a poche ore dalla nuova diretta. Ecco i dettagli(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 12:52:00 GMT)

Anticipazioni Grande Fratello 2018 quarta puntata : fuori Luigi Favoloso? Video : Il Grande Fratello 2018 ritorna in onda stasera 8 maggio con la quarta puntata [Video] in diretta tv su Canale 5. Da questa settimana, infatti, la trasmissione condotta da Barbara D'Urso cambia ufficialmente giorno di programmazione e lascia la serata del lunedì per approdare definitivamente al martedì sera sempre alle 21.30 circa. Noi remo la quarta puntata in diretta e vi aggiorneremo in tempo diretto su quello che succedera': teci qui su ...

Grande Fratello 15 - pronostici vincitore : Alessia favorita - Danilo e Matteo ok : La quindicesima edizione del Grande Fratello, che torna stasera su Canale 5 con una puntata in diretta (LIVE su Blogo) condotta da Barbara d'Urso (oggi pomeriggio il daytime), è entrata nel vivo, i concorrenti continuano la loro avventura nella casa più spiata d’Italia tra molti momenti di tensione. Sisal Matchpoint, società che si occupa di scommesse, ha diffuso la classifica dei favoriti in base alle quote dei scommettitori. In questa ...