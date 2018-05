Grande Fratello 15 | puntata 8 maggio 2018 | Anticipazioni | Diretta ore 16 10

Marco Ferri confronto con Aida Nizar/ Nella casa del Grande Fratello 2018 per smentire il presunto "flirt"? : Marco Ferri questa sera entrerà Nella casa del Grande Fratello 2018 per un confronto con Aida Nizar. L'ex isolano, in particolare, chiarirà una volta per tutte le voci sulla sua presunta...(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 09:25:00 GMT)

Lucia Orlando/ In crisi dopo l'eliminazione di Baye Dame (Grande Fratello 2018) : Lucia Orlando, concorrente del Grande Fratello 15, è andata in crisi dopo l'eliminazione dell'amico Baye Dame. Anche la relazione con Filippo Contri risente del suo stato d'animo.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 09:15:00 GMT)

Lucia Bramieri/ La lite con Aida Nizar. È crisi con gli altri concorrenti? (Grande Fratello 2018) : Settimana difficile per Lucia Bramieri nella casa del Grande Fratello 15: la concorrente non accetta le condizioni di poca pulizia della casa ed è entrata nel mirino di Aida Nizar.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 09:05:00 GMT)

Mariana Falace / Il pubblico è stufo di tutte le sue bugie (Grande Fratello 2018) : Mariana Falace, la ragazza si confronterà con Patrizia Bonetti ormai fuori dalla casa e presente in studio? Il pubblico è stufo di tutte le sue bugie. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 09:03:00 GMT)

“Ahhh - beccati!”. Grande Fratello - Luigi Favoloso sorpreso dagli altri inquilini a letto con lei. Ha già dimenticato Patrizia? Battute a raffica per l’ex di Nina Moric e che imbarazzo per la sua nuova ‘amica’ in Casa! : Prima il flirt con Patrizia Bonetti, poi l’addio di Nina Moric in diretta tv. Ancora, la polemica sollevata dalla comunità ebraica italiana per via di un tatuaggio filonazista sul braccio poi coperto prima di entrare nella Casa e adesso è stato sorpreso dagli altri compagni d’avventura nel reality di Canale 5 in atteggiamenti che gli hanno valso il titolo di ‘provolone della Casa’. Al Grande Fratello 15, insomma, ...

Cristiano Malgioglio/ Aida Nizar e l'attacco a Simone Coccia (Grande Fratello 2018) : Cristiano Malgioglio, il paroliere sembra pronto a litigare con Aida Nizar dopo che questa avrebbe detto come l'uomo non sia veramente molto famoso. Cosa accadrà? (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 08:40:00 GMT)

Grande Fratello - lite nella notte con Favoloso : Mariana in lacrime (video) Video : Luigi Mario Favoloso continua ad accendere le discussioni all’interno della casa. Dopo aver litigato con Aida Nizar e Danilo Aquino l’ex fidanzato di Nina Moric [Video] è stato protagonista di un’accesa discussione con Mariana Falace. Quest’ultima negli ultimi giorni si era avvicinata all’imprenditore dopo l’uscita di scena di Patrizia Bonetti. Gli equilibri sono cambiati dopo che la ventitreenne ha riferito alla Nizar che dall’esterno della ...

Patrizia Bonetti confronto con Luigi Favoloso e Mariana/ Cosa succederà? (Grande Fratello 2018) : Patrizia Bonetti, la modella rientra nella Casa del Grande Fratello 2018 per confrontarsi con Luigi Mario Favoloso e Mariana Falace, Cosa succederà dopo averli visti?(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 08:15:00 GMT)

Paola Di Benedetto/ Dopo aver lasciato Francesco Monte si riprende Matteo Gentili? (Grande Fratello 2018) : Paola Di Benedetto: Dopo la rottura con Francesco Monte si riprende Matteo Gentili? L'ex fidanzato è entrato nel cuore di Alessia Prete, stasera le utlime news dal Grande Fratello.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 08:02:00 GMT)

Baye Dame Dia / Ci sarà il chiarimento con Aida? (Grande Fratello 2018) : Baye Dame Dia, stasera ospite in studio il concorrente eliminato dal reality show tornerà a parlare in collegamento con la casa con Aida Nizar? (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 07:56:00 GMT)

BARBARA D'URSO/ Il caso "Baye Dame" : i web contro visibilità dopo l'espulsione (Grande Fratello 2018) : BARBARA D'URSO, una nuova possibilità per Baye Dame Dia che torna in televisione e ha l'opportunità di chiarire quanto accaduto con la showgirl spagnola Aida Nizar. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 07:50:00 GMT)

Alessia Prete/ Il bacio con Matteo Gentili - che conseguenze avrà? (Grande Fratello 2018) : Nella casa del Grande Fratello 2018 Alessia Prete e Matteo Gentili si sono baciati. Sulla loro relazione aleggia il fantasma di Paola Di Benedetto, tornata single.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 07:30:00 GMT)

Matteo Gentili/ Il bacio con Alessia Prete - ma Paola Di Benedetto è di nuovo single... (Grande Fratello 2018) : Matteo Gentili ha finalmente baciato Alessia Prete nella casa del Grande Fratello 15. Il calciatore scoprirà che la sua ex fidanzata Paola Di Benedetto è tornata single?(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 07:29:00 GMT)

Stasera in TV Streaming Diretta 8 maggio : Grande Fratello : Stasera in tv guida programmi Streaming Canale 5 Italia 1 Rete 4 8 maggio Grande Fratello Barbara D'Urso Alle 21.25 su Canale 5 nuovo appuntamento con le avventure della casa più spiata d'Italia, ...