Grande Fratello 15 | la sorella di Luigi Favoloso | Quando vedrà Nina Moric

news Grande Fratello, lite tra Luigi e Mariana: la Falace in lacrime È di nuovo scoppiato il caos al Grande Fratello. Questa volta nel mirino del gruppo ci è finita Mariana. La ragazza ha raccontato ad Aida delle urla a suo favore arrivate da fuori la Casa. La rivelazione della Falace alla spagnola ha fatto

Perchè Grande Fratello 2018 non va in onda oggi? La scelta Mediaset Video : Come mai questa sera 7 maggio non andra' in onda la nuova puntata [Video]del Grande Fratello 2018 su Canale 5? E' questa la domanda che si stanno ponendo i tantissimi fan spettatori del reality show condotto da Barbara D'Urso, i quali anche questa settimana erano convinti di poter vedere la trasmissione di lunedì sera, proprio come è successo nel corso delle ultime due settimane. Anticipazioni Grande Fratello 2018: cambia la programmazione ...

Grande Fratello : nuova polemica per Luigi Favoloso Video : Sembra non esserci davvero pace all’interno della casa del Grande Fratello [Video]quest’anno. Dopo gli episodi di bullismo nei confronti di Aida Nizar tenuti da Baye Dame che gli sono costati l’espulsione dal reality, continua il comportamento politicamente scorretto da parte di alcuni coinquilini. Stiamo orlando ancora una volta di Luigi Favoloso. Ultimamente aveva rivolto delle minacce anche nei confronti di Simone Coccia, minacciandolo di ...

E' tornato Grande Fratello con la quindicesima edizione e il ritorno alla conduzione a distanza di quasi quindici anni di Barbara D'Urso. Positive le prime due puntate dal punto di vista degli ascolti: quasi il 23% all'esordio, il 21% nella scorsa puntata. Circa 3% in più rispetto all'ultima edizione nella versione pura andata in onda

Pupo al Grande Fratello? / "Non ci andrei nemmeno per un milione di euro" - intanto rifiuta Ballando? : Pupo al Grande Fratello? "Non ci andrei nemmeno per un milione di euro così come non andrei a L'Isola dei Famosi", intanto emergono voci sul no a Ballando con le stelle.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 00:15:00 GMT)

Grande Fratello - Bramieri e gli altri contro Aida : “Fatela uscire” : Lucia Bramieri aizza ancora il gruppo del GF 15 contro Aida Nizar Aida Nizar continua a essere sotto accusa da parte di Lucia Bramieri e degli altri concorrenti del Grande Fratello. Una delle ultime accuse è stata una salsiccia. In realtà, il pezzo di carne è stato mangiato ieri da Alberto Mezzetti di nascosto, come ha confidato lui stesso a Simone Coccia Colaiuta, ma ogni cosa che accade nella famosa casa di Cinecittà è colpa della star ...

Luigi Favoloso e il tatuaggio nazista/ Grande Fratello 15 - scoppia la polemica : appello dalla comunità ebraica : Nuova polemica che Luigi Favoloso e il tatuaggio nazista coperto prima del Grande Fratello. Il settimanale Nuovo mostra le immagini del prima e dopo, comunità ebraica in rivolta (Pubblicato il Mon, 07 May 2018 22:53:00 GMT)

Grande Fratello : nuova polemica per Luigi Favoloso : Sembra non esserci davvero pace all’interno della casa del Grande Fratello quest’anno. Dopo gli episodi di bullismo nei confronti di Aida Nizar tenuti da Baye Dame che gli sono costati l’espulsione dal reality, continua il comportamento politicamente scorretto da parte di alcuni coinquilini. Stiamo orlando ancora una volta di Luigi Favoloso. Ultimamente aveva rivolto delle minacce anche nei confronti di Simone Coccia, minacciandolo di fargliela ...

Grande Fratello 2018 - KEN UMANO NUOVO CONCORRENTE/ Da Rodrigo Alves ad Aida Nizar : l'atmosfera si scalda : Domenica Live, anticipazioni del 6 maggio 2018: Baye Dame Dia in studio e il web s’indigna con Barbara d’Urso, anche Patrizia Bonetti in diretta; quali gli altri ospiti?(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 22:22:00 GMT)

POMERIGGIO 5/ Grande Fratello 15 - ecco perché stasera non va in onda : l'annuncio di Barbara d'Urso : POMERIGGIO 5, Grande Fratello 15: ecco perché stasera non va in onda. l'annuncio di Barbara d'Urso arriva durante il programma di oggi su Canale 5, ecco spiegata la motivazione.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 22:19:00 GMT)

Alessia Prete e Matteo Gentili - il bacio/ Video - la coppia del Grande Fratello 15 è stata "scoperta" : Dopo due settimane ci corteggiamento e strani avvicinamenti, Alessia Prete e Matteo Gentili si lasciano andare ad un lungo bacio apprezzato dal pubblico. Ecco cosa è successo(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 22:12:00 GMT)

“Alessia…”. Grande Fratello - dopo il bacio davanti alle telecamere - arriva la confessione di Matteo. Messo alle strette - ecco cosa ha rivelato su di lei : Non solo Lucia Orlandi e Filippo Contri, al Grande Fratello è nata un’altra coppietta. La passione è sbocciata anche tra Matteo Gentili e Alessia Prete. Da giorni sembravano parecchio in sintonia, con tanto di abbraccio super romantico sotto la pioggia, poi è scattato il bacio e i due si sono sciolti. O meglio: hanno provato a mantenere il segreto, ma invano. Il resto del gruppo aveva già capito che tra i gieffini era sbocciato ...

Alessia del Grande Fratello preoccupata per Paola Di Benedetto : Alessia Prete del Grande Fratello è preoccupata per Paola Di Benedetto, ex fidanzata di Matteo Gentili Dubbi e timori al Grande Fratello per Alessia Prete. La studentessa di Scienze Statistiche ha intrapreso una relazione con Matteo Gentili ma è preoccupata per l’eventuale reazione di Paola Di Benedetto, ex fidanzata del calciatore. Matteo e Paola hanno […] L'articolo Alessia del Grande Fratello preoccupata per Paola Di Benedetto ...

Grande Fratello 15 - Aida Nizar : "Grazie Simone per la tua ipocrisia - grazie Luigi per la tua cattiveria..." : La squalifica di Baye Dame Dia non ha certo migliorato i rapporti tra Aida Nizar e gli altri inquilini della casa del Grande Fratello 15. Le discussioni con la star dei reality show in Spagna, infatti, non accennano a diminuire. L'unica differenza, rispetto a prima, è che i toni sono tornati ad essere perlomeno civili (diciamo...).E' anche vero che, ormai, qualunque cosa faccia Aida Nizar procura fastidio, a volte immotivato o esagerato, ...