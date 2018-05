Governo | Verdini | “Voto a luglio? Servirebbe fare le cabine elettorali al mare…” E

Governo - Denis Verdini : 'Matteo Renzi rilanci sfidando M5s in streaming' : Sappiamo pero' che questo sarebbe accaduto quando la politica non era stata ancora devastata dai tweet e dagli hashtag', dice ancora. Correlati [ Denis Verdini ], [ Governo ], [ m5s ], [ matteo Renzi ...

Governo : Verdini - Renzi si svegli - senza di lui Pd non va da nessuna parte : Roma, 28 apr. (AdnKronos) – “Se si sveglia Matteo”. Inizia così un lungo intervento di Denis Verdini sul Tempo. “Il bell’addormentato nel bosco della politica – scrive colui che per anni è stato l’uomo ombra di Berlusconi – potrebbe pure (e forse dovrebbe) risvegliarsi. A ridestare il sacro ardore politico di Matteo Renzi però non potrà essere il bacio di Di Maio”. “Per quei paradossi ...

Denis Verdini a Mezz'ora in più : "Il Pd non sfuggirà al richiamo di un Governo di unità. Fico esploratore? Può essere adatto" : "Credo sia difficile, per loro, sfuggire al richiamo del presidente della Repubblica". Anche se non vede e non vorrebbe un Nazareno bis, l'ex deputato di Ala Denis Verdini, a Mezz'ora in più su Rai3, risponde così all'eventualità che il Pd possa rientrare nella partita del governo se il capo dello Stato deciderà di dare un mandato esplorativo. "Non entro nelle beghe del Pd ma credo invece che, per sua natura, il Pd ...

Denis Verdini - la lettera a Luigi Di Maio : 'Fai come ti dico e avrai il Governo più potente di sempre' : E bastona pesante l'ex steward del San Paolo dicendo che 'la giovane età non giustifica una così maldestra ingenuità, tanto meno in politica'.

Denis Verdini dà i numeri per il Governo : 'Sessanta, duecentoventi e centoventi alla Camera, e al Senato numeri simili a metà'. Denis Verdini intervistato da una giornalista in diretta a L'aria che tira, su La7 , dà i numeri sulla formazione ...

[Il punto] Il ritorno di Verdini : "Salvini e Di Maio faranno un passo indietro e nascerà il Governo" : ... o uno gli Esteri e uno si prende l'Economia". Chissà se parleranno anche di questo i due capi politici di Lega e M5s quando si vedranno dal vivo, a metà della settimana prossima, "alla Camera o al ...

Ermini vs Cattaneo - Pd e FI a “verdinate” in faccia : “Verdini chiede responsabilità? A Forza Italia”. “Ma se era al Governo con voi” : Battibecco serrato a Omnibus (La7) tra il deputato del Pd, David Ermini, e il parlamentare di Forza Italia, Alessandro Cattaneo. Ermini ribadisce che il Pd sarà all’opposizione nel nuovo governo, “gestendo il ruolo che gli elettori hanno dato” al partito. Poi si dichiara scettico su un accordo M5S-Pd e commenta le ultime dichiarazioni di Denis Verdini, il quale invita tutti i partiti alla responsabilità: “Io non sono mai stato abituato a seguire ...