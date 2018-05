Governo | Renzi | no Lega-M5S a Mattarella sarebbe schiaffo a istituzioni

Governo : Renzi - allucinante campagna elettorale a Ferragosto : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – “Io trovo allucinante fare una campagna elettorale a Ferragosto, mi sembra una cosa folle. Si sono visti Di Maio e Salvini per decidere quando si vota, a quello che ricordo io lo decide il presidente della Repubblica…”. Lo dice Matteo Renzi a Di Martedì’. L'articolo Governo: Renzi, allucinante campagna elettorale a Ferragosto sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo : Renzi - se da me ok a M5S - avrebbero chiamato ambulanza : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – "Se io fossi andato da Fazio a dire che era il tempo di fare un accordo con i 5 Stelle avrebbero chiamato un'ambulanza. Siamo troppo lontani". Lo ha detto Matteo Renzi a Di Martedì. "La spallata a Di Maio? -ha aggiunto- non è la ripicca del passato, non sono gli insulti del passato, sono le cose da fare. C'e' anche un minimo di coerenza e di dignità".

Governo : Renzi - Gentiloni sarà candidato premier Pd : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – "Tendenzialemente sarà Gentiloni, specie se si voterà presto. Naturalmente non voglio tirare per la giacchetta il presidente Gentiloni". Lo ha detto Matteo Renzi a Di Martedì quando gli viene chiesto chi sarà il candidato del Pd se si andrà a votare a breve.

Governo : Renzi - Lega-M5S? una buffonata - una soap opera : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – "E' una soap opera. Una buffonata. Finchè non ci sarà un modello in cui chi vince, governa… Io ci ho perso la poltrona con il referendum". Lo ha detto Matteo Renzi a Di Martedì a proposito di Lega e M5s.

Governo : Renzi - M5S e Lega vinto con promesse irrealizzabili : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – "Sono passate 9 settimane e mezzo dal voto, non so chi fa Kim Basinger e chi Mickey Rourke tra Di Maio e Salvini, sono passate nove settimane e mezzo e non è successo niente" dopo "le promesse delle campagna elettorale. Ricordate la flat tax? Italiani, non la faranno mai. Ricordate il reddito di cittadinanza? Italiani, non lo faranno mai. Hanno vinto le elezioni con promesse ...

Governo : Renzi a Di Maio - 0-0 a rigori? vuol dire che rigorista incapace : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – "Di Maio ha detto che siamo 0 a 0 dopo rigori, ma se dopo che sei ai rigori ed è 0 a 0 non è che ne fai un altro, vuol dire che il rigorista è incapace". Lo ha detto Matteo Renzi a Di Martedì.

FdI - Rampelli : “Governo neutrale? Non esiste. Mattarella è espressione del Pd ed è stato voluto da Renzi” : “Non esistono governi neutrali. Il Presidente della Repubblica, come succede in tanti altri Paesi d’Europa, avrebbe dovuto semplicemente dare incarico al centrodestra che è arrivato primo, per provare a trovare una maggioranza in Parlamento”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Ho scelto Cusano”, su Radio Cusano Campus, da Fabio Rampelli, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. Il deputato critica severamente il presidente della ...

Governo - i timori di Renzi nella telefonata a Salvini : “Ma non riuscite a convincere Berlusconi a fare un passo indietro?” : Quando tutto stava per precipitare, mentre il presidente della Repubblica affinava le frasi per spiegare con linguaggio felpato ai partiti e agli italiani quali sono i rischi di un voto tra luglio e ottobre, c’è stato un colloquio tra due insospettabili per tentare una soluzione in extremis, almeno nelle intenzioni di uno dei due. Matteo Renzi ha telefonato a Matteo Salvini, perché non poteva credere che davvero Lega e Movimento Cinque ...

Governo : Di Maio - nessun contatto tra me e Renzi : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – “Non c’è stato alcun tipo di contatto tra me e Renzi”. Lo assicura il leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, ai microfoni di Rtl 102.5. “Credo -aggiunge riferendosi alla fase di dialogo tra M5S e Pd- che in quel momento i segnali positivi arrivassero da tutte le parti del Pd e questo non lo sapevamo solo noi del Movimento, solo il presidente Fico, mi pare che fosse chiaro a tutto il ...

**Governo : Renzi - apprezzamento per scelta Mattarella** : Roma, 7 mag. (AdnKronos) – "apprezzamento" per la scelta del presidente Sergio Mattarella. Questo il commento di Matteo Renzi, a quanto si apprende, dopo l'intervento del capo dello Stato al termine delle consultazioni. L'ex-segretario Pd, si fa sapere, ha commentato "molto positivamente il discorso" del presidente della Repubblica.

Governo : Renzi - mai contatti con Di Maio : "A differenza di quanto riportato ancora oggi da alcuni quotidiani, Matteo Renzi non ha mai incontrato né si è mai sentito con Luigi di Maio. Tra i due non ci sono stati dopo il 4 marzo né contatti, ...

Governo - Gentiloni e la stoccata a Renzi a Che Tempo che Fa : “Ecco perché il rifiuto al M5s non era indispensabile” : Paolo Gentiloni ospite a Che Tempo che Fa su Rai 1 sulla proposta avanzata dal M5S per la formazione di un Governo con il Pd ha dichiarato: “Il gran rifiuto non era indispensabile, certo non era realistico che il Pd appoggiasse un Governo guidato da Di Maio, o da un altro esponente del M5s, ma si poteva discutere perché questo avrebbe messo a nudo le contraddizioni al loro interno. L’onorevole ha aggiunto: “Il tocca a loro non vale ...

Governo - Emiliano : “M5s? Più bravi del Pd - anche i miei familiari hanno votato per loro”. E Renzi è Willy il Cojote : “I 5 stelle sono diventati più bravi di quelli del Partito democratico, che hanno alla guida Willy il Cojote”, spiega il governatore della Puglia Michele Emiliano, in collegamento con Giletti a Non è l’Arena su La7. “Renzi è un Willy il Cojote che insegue Bip-Bip senza mai riuscire a prenderlo”, aggiunge. E al conduttore che gli chiede se la sconfitta elettorale sia soltanto colpa di Renzi, Emiliano ribatte ...

Governo - nel Pd solo tregua apparente. Anche Richetti dà uno stop a Renzi : 'Non credo che gli elettori abbiano votato il Pd perché andasse all'opposizione, ma perché facesse politica'. Secondo De Benedetti 'il Pd ha quindi fatto male a non sedersi al tavolo con i 5 Stelle ...