Governo Premier Elisabetta Belloni con 12 ministri tecnici

Sergio Mattarella potrebbe giocare la 'carta rosa' per il suo Governo : in pole per la premiership Elisabetta Belloni o Marta Cartabia : Sergio Mattarella sarebbe pronto a giocare la 'carta rosa' per la premiership del suo governo neutrale, annunciato oggi dopo l'ennesimo giro di consultazioni con i partiti. Una scelta evidentemente inedita nella storia della Repubblica, tesa a convincere i partiti a non buttare a mare il voto espresso dagli italiani il 4 marzo. Premier donna, dunque. Chi? In lizza, ci sarebbe anche Elisabetta Belloni, romana, 60 anni, prima donna segretario ...

Governo - Cottarelli : ‘Io premier? Mi stupirei - l’emergenza è la legge elettorale. Per evitare aumenti Iva tagliamo i bonus’ : “La prima emergenza da affrontare sarebbe dotare il Paese di una legge elettorale che consenta di avere un vincitore dopo il voto, e allo scopo è più indicato un giurista, io sono un economista“. In ogni caso, lo scenario auspicabile è “un Governo politico che duri. Non mi entusiasmano i governi tecnici”. Parola di Carlo Cottarelli, ex commissario alla spending review del Governo Renzi, oggi direttore ...

Governo - sarà Gentiloni bis? La risposta del premier da Fazio : "Dire no a Mattarella è dire no all'Italia". Così il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ospite di Fabio Fazio a "Che tempo che fa". "Se il presidente della...

Governo - l'ultimatum di Mattarella : pronta la carta Casellati premier : La capacità di alcuni leader di pestare acqua cercando di riportare tutto e tutti alla casella di partenza ha raggiunto il suo limite. Nello studio alla Vetrata del Quirinale, dove oggi il presidente ...

L'ultima offerta di Luigi Di Maio a Matteo Salvini : premier terzo - ministri politici - i due leader fuori dal Governo : "Va bene Luigi, ma devo parlarne con gli altri". È l'ora di pranzo. Luigi Di Maio si sta preparando a prendere un taxi, direzione via Teulada, dove a In mezz'ora renderà pubblica L'ultima mossa per evitare la ridotta dell'opposizione e la richiesta delle urne. La posizione di Matteo Salvini, in attesa del vertice di Arcore, è interlocutoria. Solo a sera i contorni della risposta verranno definiti.Definita la risposta, ...