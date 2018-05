Governo neutrale o voto a luglio | tutto quello che succede adesso

vanityfair

: #Mattarella vuole un “governo neutrale”? Per carità, serve un governo coraggioso, determinato e libero, che difenda… - matteosalvinimi : #Mattarella vuole un “governo neutrale”? Per carità, serve un governo coraggioso, determinato e libero, che difenda… - luigidimaio : Nessuna fiducia a un governo “neutrale”, sinonimo di governo tecnico. Si vada al voto a luglio! - ShooterHatesYou : #Mattarella: Partiti facciamo un governo #neutrale, siate R E S P O N S A B I L I. Partiti: -

(Di martedì 8 maggio 2018) Nel naufragio politico italiano c’è una certezza sola, la nave che sta guidandoil Paese non può andare avanti. IlGentiloni, dopo ildi oltre 60 giorni fa, non ha più sostegno in Parlamento e non può far altro che ordinaria amministrazione. Non è sufficiente. Lo ha detto chiaramente lunedì 7 maggio il presidente della Repubblica Mattarella al termine del terzo giro di consultazioni senza esito. Solo che l’Italia unuscito dalla maggioranza espressa daldel 4 marzo non ce l’ha. Ha solo ipotesi e scadenze. LE VIE IMPRATICABILI Una maggioranza politica non esiste perché non c’è accordo fra Lega e M5S, non esiste fra Pentastellati e Pd e tantomeno fra Centrodestra e Partito Democratico. Non esistono questi possibili governi come non esiste una proroga di Gentiloni: non ha appoggio in Parlamento, non potrebbe avere la fiducia.Da qui la ...