Governo | Mattarella è pronto ad affidare l' incarico | ecco le soluzioni LIVE

Governo - dopo le consultazioni Berlusconi chiede di rimanere solo con Mattarella : “Gli ho parlato della salute di Dell’Utri” : Silvio Berlusconi porta Marcello Dell’Utri al Quirinale. Un avvenimento che sarebbe stato fisicamente possibile fino a qualche anno fa, quando il primo era presidente del consiglio e il secondo influente senatore e fondatore di Forza Italia. Dal 2014, però, Dell’Utri è detenuto dopo essere stato condannato per concorso esterno di associazione mafiosa. Ed è proprio della sua detenzione che l’ex cavaliere ha voluto parlare con il ...

Governo : Macaluso - M5S e Lega indecenti verso Mattarella : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – Il Presidente della Repubblica, con la sua proposta di un esecutivo di servizio, “ha messo avanti i problemi dell’Italia” e il no venuto in particolare da M5S e Lega “è indecente”, perchè bocciare questo tipo di Governo sarebbe “un voto di sfiducia” nei suoi confronti. Lo dice all’Adnkronos Emanuele Macaluso. “Se rileggiamo le dichiarazioni della Lega e dei ...

Mattarella chiede un Governo neutrale - altrimenti voto subito : è caos : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sferza i partiti e chiede un governo neutrale che arrivi a dicembre e quindi conduca a nuove elezioni agli inizi del 2019. In alternativa resta il voto subito: a luglio o in autunno. È quanto riporta l'agenzia Ansa, registrando le parole del Capo dello Stato appena uscito dall'ultimo giro di consultazioni che ha certificato l'impossibilità di maturare una coalizione di maggioranza in grado di ...

Governo - Mattarella per esecutivo neutrale. M5s e Lega chiedono voto - : Dopo le consultazioni, il Carroccio e i pentastellati negano il sostegno a un esecutivo di tregua ipotizzato dal capo di Stato. E si dicono pronti al voto in estate. Forza Italia: meglio in autunno. ...

Mattarella - domani l’incarico per un Governo neutrale. No di Lega e M5s : «Scelgano i partiti in Parlamento». È il passaggio più forte del discorso di ieri di Sergio Mattarella e ha un senso preciso: ora le forze politiche si assumano le loro responsabilità se davvero vogliono riportare il Paese subito al voto...

Notizie del giorno : il Governo neutrale di Mattarella : Notizie del giorno: il presidente Mattarella ha reso noto nel suo discorso riassuntivo che procederà comunque con una proposta di governo, a cui i partiti potranno decidere se aderire o meno in Parlamento. Notizie del giorno: No di Lega e M5s al governo neutrale di Mattarella News. Non è emersa nessuna novità dall’ultimo giro di consultazioni e il presidente Mattarella ha quindi reso noto nel suo discorso riassuntivo che procederà comunque con ...

Governo : Di Maio - Mattarella sa da primo giorno nostro no a esecutivo neutrale : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – Colgo l’occasione per ringraziare il Presidente della Repubblica per la pazienza che ha avuto in questo periodo. Sono sempre stato onesto e lineare anche con il Quirinale, abbiamo spiegato con il Movimento fin dove potevamo arrivare e dove non potevamo arrivare. Noi un Governo tecnico o neutrale che dir si voglia non lo votiamo, non per la proposta che farà il Presidente della Repubblica, ma perchè ...

Mattarella dà l'ultimatum : "Governo neutrale". Ma resta col cerino in mano : Niente voto prima dell'estate. Almeno per ora. Al termine dell'ennesima consultazione, che si conclude con l'ennesimo nulla di fatto, Sergio Mattarella dà una strigliata alle forze politiche ponendo l'ultimatum. "A questo punto - scandisce - è doveroso dar vita un nuovo governo". Quello che propone ora il capo dello Stato, è un esecutivo di garanzia, il più neutrale possibile, con ministri che non si candidino poi alle prossime elezioni. Nel ...

Mattarella propone un Governo neutrale. No di Lega e 5 Stelle : Sarà un governo «di garanzia», «neutrale», «di servizio», «transitorio». Con tutte le rassicurazioni possibili, il presidente Sergio Mattarella lancia al termine del terzo giro di consultazioni la sua proposta alle forze politiche. E se così non dovesse essere - avverte il Capo dello Stato - i partiti dovranno assumersi la piena responsabilità dell...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 maggio : Mattarella : “accordo o urne”. Il Governo di nessuno : La strigliata Governo “neutrale” o voto a luglio: il Colle spera ancora nel M5S Nulla di Fatto – Chiuso il terzo giro di consultazioni, il capo dello Stato dà l’ultimatum ai partiti: o dite sì al “mio” Governo o si va dritti alle urne di Fabrizio d’Esposito È già ieri di Marco Travaglio Siccome la politica ricorda ormai È già ieri, il film con Antonio Albanese condannato a rivivere ogni giorno lo stesso giorno, sopraffatti dalla ...

Mattarella ai partiti : "Governo neutrale fino a dicembre o voto a luglio o autunno" : Mattarella ha proposto due alternative ai partiti: un esecutivo a tempo guidato da personalità neutrali (pronto a lasciare in caso di un accordo politico tra i partiti) o nuove elezioni già in estate (pur avvertendo dei pericoli che comporterebbe, a partire dal probabile aumento dell'Iva)