Governo M5S-Lega? Berlusconi | no ad appoggio esterno - Di Maio | chiederemo decreto per

Berlusconi : "Nessun appoggio esterno a un Governo M5s-Lega - non accettiamo veti" : Il Carroccio chiede a Berlusconi di far partire un esecutivo con i 5 Stelle ma il no di Forza Italia è netto. Il capo politico dei pentastellati: "Si voti a giugno". L'ex premier: "La spallata a Di Maio? Non ripicca, ma dignità". E lancia Gentiloni in caso di elezioni in estate

Governo : Renzi - se da me ok a M5S - avrebbero chiamato ambulanza : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – “Se io fossi andato da Fazio a dire che era il tempo di fare un accordo con i 5 Stelle avrebbero chiamato un’ambulanza. Siamo troppo lontani”. Lo ha detto Matteo Renzi a Di Martedì. “La spallata a Di Maio? -ha aggiunto- non è la ripicca del passato, non sono gli insulti del passato, sono le cose da fare. C’e’ anche un minimo di coerenza e di dignità”. L'articolo Governo: ...

Di Maio : «Decreto per votare a giugno» Giorgetti : «Non vogliono fare il Governo» E Fi rifiuta appoggio esterno a Lega- M5s : «Il colpo di scena ora potrebbe essere che si mettano tutti d’accordo contro di noi. Sarebbe verosimile, magari era lì che volevano arrivare...»

Lega : Berlusconi permetta Governo con M5S. No Gelmini : «Irricevibile» : 'Sulla situazione politica in Italia non siamo preoccupati, abbiamo piena fiducia nel presidente della Repubblica Sergio Mattarella'. Lo ha dichiarato un portavoce della Commissione Ue.