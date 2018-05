Governo | l' idea di una donna premier E un esecutivo agile composto da dodici ministri

Nel Pd scatta il panico del voto a luglio : "Sì al Governo di Mattarella". L'idea di Gentiloni frontman della prossima campagna : Doccia gelata. Lo stato maggiore del Pd non se l'aspettava questa accelerazione sul voto anticipato già a luglio. Sotto shock: dal Nazareno, dove Maurizio Martina fa il punto con gli altri dirigenti dopo l'ultimo giro di consultazioni con Sergio Mattarella al Quirinale, fino a Firenze, dove Matteo Renzi trascorre la giornata. L'unica debole speranza per evitare le urne in estate la dà il presidente della Repubblica con la sua mossa ...

Empasse Governo - de Magistris lancia l'idea : 'Facciamone uno con 12 sindaci' : ... fatta un'altra legge elettorale, di andare ad avere una stabilità politica'. Secondo l'ex pm, qualora dalle consultazioni odierne non dovesse emergere la possibilità di poter formare un Governo e si ...

Governo - Di Maio riapre a Salvini : idea premier “terzo”/ Ultime notizie : M5s risponde oggi alla Lega in tv? : M5S, Di Maio tende la mano alla Lega: “Governo? Sacrifico la premiership in favore di Salvini, ma ad una condizione”. Importanti dichiarazioni da parte del leader pentastellato(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 12:22:00 GMT)

Governo : Bergamini - unico cambiamento M5S è cambiare idea : Roma, 5 mag. (AdnKronos) – “Per due mesi il M5S ha tenuto in ostaggio il Paese con veti, forni e ridicoli balletti. Hanno finto di voler provare a formare un Governo solo per gettare la responsabilità dell’insuccesso sulle altre forze politiche. Una strategia che si è rivelata per quello che è: una colossale presa in giro nei confronti di milioni di elettori italiani”. Lo afferma Deborah Bergamini, deputata e responsabile ...

Cantone alla guida di un Governo di Pd - LeU e 5 stelle : la (pazza) idea di Veltroni : "Ci troviamo di fronte a una legislatura che sta per finire prima di iniziare e la politica italiana sembra un po' l'asilo Mariuccia: dispetti, rancori e giochini". Lo ha detto l'ex parlamentare del Partito Democratico...

Che cos’è il “Governo di tregua” - l’ultima (pessima) idea per uscire dallo stallo : Un governo semi-istituzionale con un orizzonte temporale limitato e pochi obiettivi: di che parliamo con l'espressione "governo di tregua".Continua a leggere

Nel Pd si fa strada l'idea Zingaretti segretario (ma un Governo è sempre più lontano) : Non una resa dei conti ma un dibattito molto aspro "l'aria si è fatta pesante". Ci scommette Cesare Damiano, ex Ministro del Lavoro del Lavoro e membro della direzione Pd, ospite al programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora...

Governo : Fedriga - Lega guarda a M5S - vediamo se cambia idea quarta volta : Roma, 2 mag. (AdnKronos) – “Noi aspettiamo le decisioni del Presidente Mattarella confidando nella sua saggezza, faremo tutti gli sforzi per capire se i 5 stelle cambieranno per la quarta volta idea”, mentre “noi non abbiamo mai cambiato posizione dopo il 4 marzo”. Lo dice il neo presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital. “Superiamo la stagione ...

Colle irritato con il M5s : niente voto a giugno Idea Governo di tregua : L'ultimo asso sembra essere quella del governo di tregua, guidato da una personalità «terza», fuori dalla politica, capace di coagulare largo consenso con obiettivi minimi ma sufficienti per non ...

Il difficile 25 aprile di Di Maio - su Facebook grillini scatenati contro l'idea di un Governo col Pd : Non è stato un 25 aprile facile per Luigi Di Maio . In realtà già il 24 mostrava le avvisaglie di quello che sarebbe stato. Le consultazioni del presidente della Camera Roberto Fico . Il Pd che apriva ...

Consultare la base del Pd su un Governo con il M5s. L'idea di Fassino : Per Piero Fassino il Pd "deve verificare se ci sono le condizioni" per un governo con M5s e dovrà coinvolgere la sua base "in qualunque scelta". In un'intervista alla Stampa, l'ex segretario dei Ds ha auspicato tra i dem "una riflessione che abbia al centro l'interesse dell'Italia", ritenendo che sarebbe "il modo migliore per rilanciare il Pd". "Io penso che ...

L'economista tedesco terrorizza l'Italia : 'Inquietante l'idea di un Governo di Matteo Salvini e Di Maio' : Temeva un fax da Bruxelles con il nome del premier, Matteo Salvini . Nel frattempo, è arrivato un pizzino da Berlino, nient'affatto rassicurante per il leader della Lega . Il più influente economista ...

'Il Governo? Ho un'idea...'. Berlusconi - l'ultima speranza per non farsi fregare dal M5s : 'Abbiamo le nostre idee su come potrebbe esser risolta la questione urgente del governo del Paese. Ma non è questo il momento per esporle'. Silvio Berlusconi è didascalico. Forza Italia affronta il ...

Berlusconi avanza un’idea per formare il Governo - domani ci sarà Salvini : “L’onorevole Di Maio ha mantenuto la posizione di non accettare un accordo con il Centrodestra nella sua universalità, noi invece