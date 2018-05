Governo | la tentazione di Mattarella | nominare la prima donna presidente Da Reichlin a

ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 maggio 2018) Lucreziain pole, Elisabetta Belloni che entra nella rosa, il bis di Paolo Gentiloni ufficialmente escluso. E poi due figure di chiaro stampo economico come Salvatore Rossi e Dario Scannapieco. Dopo aver tracciato la linea, Sergiosfoglia i curriculum per scegliere il prossimodel Consiglio che avrà il difficile compito di andare a cercare una maggioranza in Parlamento e dovrà condurre l’Italia alle elezioni, al massimo invera. Nella rosa valutata dal Quirinale che si restringe di ora in ora, visto che il capo dello Stato sceglierà entro mercoledì mattina a chi affidare l’incarico, prende sempre più quota l’idea di sparigliare le carte chiedendo a unadi guidare il prossimo. Non è mai successo nella storia d’Italia. Espera che in qualche modo questo possa avere un impatto forte sull’opinione ...