Governo | dopo le consultazioni Berlusconi chiede di rimanere solo con Mattarella | “Gli ho

Mattarella dopo le consultazioni : "Governo di servizio o si torna subito al voto" : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo una lunga giornata di consultazioni, ha preso la parola al termine dell'incontro con la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, riepilogando quanto accaduto oggi e manifestando l'intenzione di formare un governo di servizio, neutrale, che possa guidare il Paese fino alla fine dell'anno o fino a quando le tre principali forze politiche non raggiungeranno un accordoQueste ...

Governo - Giorgetti (Lega) : “Battuta su Di Maio? Smentita dall’incontro che c’è stato un minuto dopo” : “La battuta su Di Maio? È stata Smentita dall’incontro che c’è stato subito dopo. Ce l’ha chiesto Mattarella di confrontarci”. l’ha detto Giancarlo Giorgetti, capogruppo alla Camera della Lega, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano di confermare la frase riportata da alcune agenzie di stampa “Di Maio non conta un cazzo“. L'articolo Governo, Giorgetti (Lega): “Battuta su Di Maio? Smentita ...

Dopo consultazioni Salvini incontra Di Maio : 'Governo politico o al voto l'8 luglio' : Il leader della Lega Dopo l'incontro con il Capo dello Stato: siamo pronti a dar vita a un governo di centrodestra. Il leader dei 5Stelle ha ribadito la linea del Movimento: "No a esecutivi tecnici. Contratto con Lega o urne". Martina: 'no' a incarichi al buio o trasformismi. Sì a sforzo super partes

Matteo Salvini incontra Luigi Di Maio dopo le consultazioni. Clamoroso accordo : 'Governo politico o voto l'8 luglio' : Un vertice tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, subito dopo le consultazioni, e Lega e M5s trovano un nuovo accordo: "Senza governo politico, si torna al voto l'8 luglio". Ad annunciarlo, a sorpresa, è stato lo stesso Salvini che forse ha annusato l'aria e intuito che il presidente Sergio Mattarella non gli avrebbe concesso il mandato di governo al buio. Subito dopo il colloquio al Quirinale, Salvini (in compagnia di Silvio Berlusconi e Giorgia ...

Governo - Salvini (Lega) dopo le consultazioni : No a un Governo tecnico. Centrodestra unito” : “Un governo tecnico? No“. Poche parole da parte del leader della Lega Matteo Salvini, dopo le consultazioni del Centrodestra al Colle. Il segretario leghista ha soltanto ribadito la contrarietà a un esecutivo tecnico, dopo essersi detto “disponibile a fare un governo con il Centrodestra unito” L'articolo governo, Salvini (Lega) dopo le consultazioni: No a un governo tecnico. Centrodestra unito” proviene da Il Fatto ...

Mezzo Governo americano è a Pechino. Dopo la - non - guerra commerciale - è tempo di pace? : ... per far passare l'idea che alla fine saranno colpiti dalle contromosse collegate alle scelte di Trump propri i suoi elettori, quelli di alcuni stati statunitensi la cui economia locale è più legata ...

Sicilia : dopo manovra per Governo 'test' collegato - da martedì esame in commissione (2) : (AdnKronos) - Insomma, ancora una volta la strada per il Governo Musumeci, complice l'assenza di una maggioranza in Aula, rischia di essere in salita. "Mi auguro che tratteremo solo le norme ordinamentali - dice Sunseri -, stralciando quelle che prevedono un impegno finanziario e rinviandole o a una

Sicilia : dopo manovra per Governo 'test' collegato - da martedì esame in commissione : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - Il testo 'definitivo' in commissione Bilancio ancora non c'è. Gli uffici sono a lavoro ed entro la fine della settimana potrebbe essere pronto per consentirne l'esame già martedì e il successivo approdo in Aula mercoledì pomeriggio. "La commissione è convocata martedì a

Governo - Cottarelli : “Per me nessuna chiamata dopo le elezioni”. “Crescita? Preoccupato da ricette che puntano su deficit” : “I mercati finanziari sono al momento tranquilli e finché ci sarà crescita, rimarranno tranquilli. Ovviamente il ritardo nella formazione di un Governo comporta che non si possano prendere certe decisioni che dovrebbe secondo me essere prese per rendere più robusta l’economia italiana”. Così l’economista Carlo Cottarelli analizza lo stallo nella formazione di un nuovo Governo: “La semplificazione della burocrazia, ...

Berlusconi - dopo Fvg Governo a c. destra : ANSA, - ROMA, 30 APR - "Il centro-destra unito si conferma vincente e accresce ancora i suoi consensi. Questo conferma una volta in più che siamo non soltanto la prima coalizione del Paese, ma anche ...

Matteo Renzi riappare in tv dopo due mesi di silenzio. 'Governo Pd e M5s?' : cosa risponde a Fabio Fazio : Matteo Renzi torna in televisione dopo due mesi di silenzio e tutti pendono dalle sue labbra. Tema cruciale: il Pd farà o no l'accordo con il M5s per un governo. 'Deciderà la direzione Pd', dice a ...

Spagna : Governo - dopo sentenza stupro riforma Codice priorità : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Governo - cautela di Pd e M5s dopo l'avvio del dialogo : Per il segretario reggente dei dem, martina, la strada di un accordo è stretta ma va verificata. Grande attesa per la direzione della prossima settimana -