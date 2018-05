Governo | domani il nuovo premier Elezioni | le date possibili

Governo - domani mattina Fico vede di nuovo delegazioni Pd e M5s : Alle 11 è previsto l’incontro con la delegazione del Pd, alle 13 quello con la delegazione del M5S. Il segretario dem Martina: «Tanti chiedono a Pd provare, decidiamo insieme». Nuove invettive di Berlusconi contro i Cinquestelle («davanti a M5s gente si sente come ebrei con Hitler»)...

Governo : Di Maio - domani da Fico - occasione storica che non perderemo : Roma, 23 apr. , AdnKronos, 'Il nostro programma non è né di destra né di sinistra, ma di puro buonsenso e non siamo disposti a rinunciare i nostri valori. Per l'Italia è un'occasione storica per fare ...

Di Maio a Salvini : “fino a domani per rompere con Berlusconi”/ Governo M5s-Lega : altrimenti contratto col Pd : Berlusconi, "Salvini è il leader del Centrodestra, no contatti con Pd". Di Maio a Salvini, "fino a domani per rompere con FI". Mattarella domani dà incarico a Fico per sondare dem-M5s(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 15:30:00 GMT)

Berlusconi “Salvini leader - ma no Governo con Di Maio”/ Mattarella - domani incarico a Fico per sondare M5s-Pd : Berlusconi, "Salvini è il leader del Centrodestra, no contatti con Pd. Impossibile Governo con Di Maio": Mattarella domani dà incarico a Fico per sondare dem-M5s(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 11:10:00 GMT)

Domani a Fico il pre incarico per un Governo M5S-Pd : Il primo giro di consultazioni è finito con il nulla di fatto. L’asso nella manica della Casellati era l’appoggio esterno

Berlusconi avanza un’idea per formare il Governo - domani ci sarà Salvini : “L’onorevole Di Maio ha mantenuto la posizione di non accettare un accordo con il Centrodestra nella sua universalità, noi invece

Governo - Berlusconi : “Centrodestra non è artificiale. Noi mai posto veti al M5S” e domani secondo giro di consultazioni : “Noi non abbiamo potuto far altro che mantenere la nostra posizione da parte nostra non sono mai stati messi dei veti nei confronti di nessuno quindi dei veti che sono venuti a noi”. Lo dice il leader di Fi Silvio Berlusconi, al termine dell’incontro con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. “Dovevo andare domani in Molise, la presidente ci ha pregato di essere ancora disponibili per un incontro perché ...

Governo - le consultazioni Casellati dovrebbero iniziare domani : Roma, 18 apr. , askanews, Le consultazioni della presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati dovrebbero iniziare domani. A quanto si apprende da fonti parlamentari ricevuto oggi il mandato a ...

