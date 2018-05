Governo | alle 10 cdm a Palazzo Chigi

Il "Governo di Mattarella" non ha i numeri : M5s e Lega portano l'Italia alle elezioni : Il governo 'neutrale' proposto dal presidente Sergio Mattarella non sembra avere una maggioranza: il Partito democratico è l'unico ad aver esplicitato il sostegno al governo di garanzia. No da tutto il...

Lega e M5s bocciano il Governo neutrale di Mattarella : «Subito alle urne» : Il presidente Mattarella propone un governo neutrale fino a fine anno. In alternativa voto a luglio o in autunno ma con grandi rischi: «poco tempo per la finanziaria, gli impegni in Europa, gli speculatori sui mercati internazionali». Secco no da Lega e M5s: «tornare al voto l’8 luglio»...

Governo - Martina : 'Noi pronti a tornare alle urne? Spero non prevalga irresponsabilità' : Il segretario reggente del Partito Democratico Maurizio Martina rientrando nella sede di Largo del Nazareno dopo il terzo giro di consultazioni al...

Governo - Martina : “Pd pronto a tornare alle urne? Spero non prevalga irresponsabilità - siamo con Mattarella” : “Il Pd pronto se si torna subito alle urne? Spero non prevalga irresponsabilità, noi siamo con il capo dello Stato Sergio Mattarella“. Così ha tagliato corto il segretario reggente dem Maurizio Martina, rientrando nella sede del partito al Nazareno L'articolo Governo, Martina: “Pd pronto a tornare alle urne? Spero non prevalga irresponsabilità, siamo con Mattarella” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Centrodestra unito alle consultazioni : 'mandato a noi - no a Governo del presidente' : Questa la decisione - a quanto si apprende - del vertice di questa mattina a Palazzo Grazioli, residenza romana di Silvio Berlusconi, poco prima di salite al Colle - Le indiscrezioni sui due vertici , ...

Nuovo Governo - le consultazioni di oggi<br>Il programma : via alle 10 con il M5S : Nuovo governo, prenderà il via oggi, lunedì 7 maggio 2018 alle ore 10, l’ultimo giro di consultazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il capo dello Stato sentirà i partiti per capire se si siano aperti nuovi spiragli per una maggioranza, altrimenti prenderà direttamente in mano la situazione molto probabilmente con un “governo di tregua”. Le novità delle ultime ore sono rappresentate dall’apertura di Luigi Di Maio ad un ...

Governo - iniziato vertice del centrodestra a Palazzo Grazioli. Alle 10 le consultazioni : Matteo Salvini è arrivato a Palazzo Grazioli Alle 9 precise. Ieri sera il vertice del centrodestra era finito con un nulla di fatto. Il segretario della Lega ha chiesto a Silvio Berlusconi di lasciar partire un Governo Lega-M5s, ma l’ex Cavaliere non ne ha voluto sapere. I leader di Carroccio, Forza Italia e Fratelli d’Italia si sono aggiornati a questa mattina per un tentativo di accordo in extremis prima del terzo giro di ...

Governo - due «partiti» contro lo stallo : quello del 'subito alle urne' : «Faccio una scommessa. Volete vedere che saranno tantissimi i big della politica che faranno a gara a rimanere lontani dalle liste delle prossime elezioni perché puntano a quelle 'buone', che arriveranno subito dopo?». Poco prima di Natale, Giulio Tremonti lanciava la ...

Balle Spaziali - Travaglio smonta due fake news : la finta colf di Fico e le ragioni per cui non si riesce a formare il Governo : E’ vero che il presidente della Camera Roberto Fico ha una colf pagata in nero da lui? E’ vero che se non si è ancora riusciti a formare un governo e forse non ci si riuscirà in questa legislatura che sarà molto breve, è colpa nostra che abbiamo bocciato la grande riforma di Renzi e quindi abbiamo fatto bocciare l’Italicum dalla Corte costituzionale? Questa settimana Marco Travaglio smonta queste due fake news per il 25esimo ...

Il caso dell'istituto zooprofilattico Prima guerra tra Governo e alleati : Si tratta di Salvatore Seminara , vecchia conoscenza della politica siciliana, già in passato alla guida dell'ente e considerato politicamente vicino a "pezzi" di Forza Italia, soprattutto a ...

Governo - Salvini pronto al preincarico : il piano dalle pensioni alla flat tax Video : #pensioni, fisco, sostegno al reddito, contrasto all'immigrazione irregolare tra i temi in primo piano nel confronto politico verso la formazione del nuovo Governo. Il presidente della Repubblica ha convocato un nuovo giro di consultazioni [Video] per discutere con i leader delle forze politiche della costituzione del nuovo esecutivo. Sergio Mattarella ricevere le delegazioni al Quirinale lunedì prossimo, le consultazioni si chiuderanno in un ...

Direzione Pd - i renziani : “No a un Governo politico col centrodestra”. Ma tutti aprono a un’alleanza per le riforme : Un governo Pd-centrodestra? Mai “politico”, come ha rivendicato pure il segretario reggente (sconfessato da Renzi) Maurizio Martina nella sua relazione in Direzione. Ma sull’esecutivo istituzionale, già evocato dall’ex premier, c’è chi (in casa renziana) sembra pronto a trattare. “Un esecutivo con il centrodestra per fare le riforme che chiede Renzi? Se Mattarella decide di fare un governo per cambiare le ...

Governo - lunedì consultazioni dalle 10 con M5S - centrodestra - Pd : Roma, 3 mag. , askanews, Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riprenderà lunedì 7 maggio le consultazioni per la formazione del nuovo Governo. Si comincia alle 10 con il Movimento 5 ...