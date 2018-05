Google svela Android P con la sua nuova interfaccia basata sui gesti e altre novità

L’app Google I/O 2018 svela dettagli su Android Auto per iOS e sul possibile nome ufficiale di Android P : Con la prossima release di Android Auto per i device basati sul sistema operativo mobile di Apple Google offrirà una "nuovissima esperienza multimediale" L'articolo L’app Google I/O 2018 svela dettagli su Android Auto per iOS e sul possibile nome ufficiale di Android P proviene da Tutto Android .

Google ci svela i segreti della stabilizzazione in Motion Photos su Google Foto : Google ci porta dietro le quinte di Motion Photo, la nuova funzione presente i Google Foto e riservata esclusivamente ai nuovi Google Pixel 2 e Google Pixel 2 XL, scoprendo come hardware e software possono portare a risultati davvero interessanti. L'articolo Google ci svela i segreti della stabilizzazione in Motion Photos su Google Foto proviene da TuttoAndroid.

Meizu E3 - Meizu 15 - 15 Plus e 15 Lite svelati (per sbaglio?) da Google : Oltre alle strategie di marketing di Meizu per il 2018 da una fonte piuttosto imprevedibile arrivano delle indiscrezioni relative ai nuovi smartphone dell'azienda. Sarebbe Google stessa a pubblicare (per sbaglio probabilmente) vari dettagli sui nuovi dispositivi che Meizu stessa ancora non avrebbe presentato: Meizu E3, Meizu 15, Meizu 15 Plus e Meizu 15 Lite. L'articolo Meizu E3, Meizu 15, 15 Plus e 15 Lite svelati (per sbaglio?) da Google è ...