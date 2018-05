Google News | sì giornalismo di qualità | no fake news

Google I/O : con le nuove News - spazio a più voci sulla stessa notizia : ... parlando davanti a circa 7mila persone e altre 130mila collegate in streaming attraverso YouTube . Pichai ha parlato anche dell'importanza dell'intelligenza artificiale che, al servizio della ...

Come funziona il nuovo Google News e come cercherà di salvare il giornalismo : Google ha lanciato una nuova versione di ?Google News, fondata sul'uso dell'intelligenza artificiale. E' stato lo stesso Ceo del colosso del web, Sundar Pichai, ad annuncialo dal palcoscenico di I/O, la riunione-evento che ogni anno raccoglie circa settemila sviluppatori a Los Angeles. Il nuovo Google News, ha detto Pichai, "utilizza il meglio dell'intelligenza artificiale per aiutarvi a trovare il meglio ...