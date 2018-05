Google Maps avrà la navigazione in realtà aumentata e tantissime nuove funzioni

Presto Google Assistant sarà completamente integrato in Google Maps : Il Google I/O 2018 ha dato molta importanza all'ambito dell'intelligenza artificiale, e quindi come non parlare di Google Assistant. In particolare Google vuole implementare il suo assistente personale in sempre più ambiti, compreso quello della navigazione con Maps! L'articolo Presto Google Assistant sarà completamente integrato in Google Maps proviene da TuttoAndroid.

Google Maps e Assistant in Volvo senza un Android a bordo? Sì - con la prossima generazione di Sensus : La prossima generazione di Volvo Sensus avrà Google Assistant, Google Maps, Google Play Store, ed altri servizi di Big G sui quali le due aziende sono al lavoro L'articolo Google Maps e Assistant in Volvo senza un Android a bordo? Sì, con la prossima generazione di Sensus proviene da TuttoAndroid.

La piattaforma di Google Maps per gli sviluppatori si aggiorna con varie novità : Google è pronta a lanciare un importante aggiornamento per la sua piattaforma API di Google Maps per gli sviluppatori e le sta anche dando un nuovo nome L'articolo La piattaforma di Google Maps per gli sviluppatori si aggiorna con varie novità proviene da TuttoAndroid.

Google Maps Beta 9.77 porta un nuovo look per i luoghi salvati e altre novità : La Beta di Google Maps arriva alla versione 9.77 con una serie di novità grafiche e alcune piccole variazioni che potrebbero arrivare con le prossime versioni. L'articolo Google Maps Beta 9.77 porta un nuovo look per i luoghi salvati e altre novità proviene da TuttoAndroid.

Tutte le novità di Android Auto - Google Maps - Foto - Calendario e tante altre app Google : Scopriamo le novità introdotte nei giorni scorsi da Google con l'aggiornamento di alcune delle sue applicazioni, tra cui Android Auto, Google Maps, App Google Calendario e molte altre. L'articolo Tutte le novità di Android Auto, Google Maps, Foto, Calendario e tante altre app Google proviene da TuttoAndroid.

Tutte le novità di Google Assistant - Maps - Duo - Presentazioni e Play Store : Scopriamo le novità introdotte con l'aggiornamento di alcune delle applicazioni più utilizzate di Google, a partire da Google Assistant, senza scordare il Play Store e Google Maps. L'articolo Tutte le novità di Google Assistant, Maps, Duo, Presentazioni e Play Store proviene da TuttoAndroid.

La sicurezza di Google Play Store e Google Maps è messa a rischio da contenuti malevoli : Sono numerose le false applicazioni presenti sul Play Store utilizzate per sorvegliare gli utenti a loro insaputa, mentre Google Maps è pieno di contenuti falsi, recensioni non veritiere e contenuti creati appositamente. L'articolo La sicurezza di Google Play Store e Google Maps è messa a rischio da contenuti malevoli proviene da TuttoAndroid.

Google Maps - Google Home - Google Play Musica e G Suite - quante novità interessanti : Indicazioni più naturali per Google Maps, indicazioni da Google Home, nuove impostazioni per la privacy in Google Play Music e nuovi strumenti per gli amministratori G Suite: quanta carne al fuoco per le applicazioni Google. L'articolo Google Maps, Google Home, Google Play Musica e G Suite, quante novità interessanti proviene da TuttoAndroid.

Arrivano due nuovi badge su Google Maps - ma non sono ancora integrati alla perfezione : Sembra infatti che una funzione apparsa per la prima volta diverso tempo addietro su Google Maps, quasi un anno fa, stazioni adesso in pianta stabile. L'articolo Arrivano due nuovi badge su Google Maps, ma non sono ancora integrati alla perfezione proviene da TuttoAndroid.

Google Maps : 10 trucchi per usarlo meglio : Cerca un luogo o un indirizzo. Questa è la funzione che utilizziamo solitamente avviando Google Maps, il navigatore più diffuso al mondo. Concentrati sul percorso indicato per raggiungere la nostra meta però, non ci accorgiamo spesso di molte cose. Avete notato ad esempio che in questi giorni possiamo giocare con Wally? LEGGI ANCHESpotify, come fare le playlist su misura e altri consigli per usarlo meglio Cliccando sul fumetto che appare, si ...

Google Maps 9.75 beta introduce le notifiche per i trasporti pubblici e prepara altre novità : Google rilascia la versione 9,75 di Google Maps beta, aggiungendo le notifiche per i trasporti pubblici e il traffico nelle vicinanze. Interessanti novità si prospettano, ancora una volta, dall'analisi del codice. L'articolo Google Maps 9.75 beta introduce le notifiche per i trasporti pubblici e prepara altre novità proviene da TuttoAndroid.

Guide Locali di Google Maps - ora le recensioni valgono doppio : Google annuncia una interessante novità che permetterà alle Guide Locali di Google Maps di salire più rapidamente di livello, grazie a punteggi più alti per le recensioni, veloci o approfondite. L'articolo Guide Locali di Google Maps, ora le recensioni valgono doppio proviene da TuttoAndroid.

Google Maps si prepara a piccole modifiche alla UI : Di recente Google ha iniziato ad introdurre in alcune delle proprie applicazioni elementi più arrotondati e anche in Google Maps pare ciò stia avvenendo L'articolo Google Maps si prepara a piccole modifiche alla UI proviene da TuttoAndroid.

Google e il pesce d'aprile / Wally su Maps è lo scherzo divertente di Pasqua : Il pesce d'aprile di Google con Wally su Maps. Ennesimo scherzo divertente per il primo del mese, che coincide con le festività di Pasqua. (Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 18:52:00 GMT)