Google I O | con le nuove News | spazio a più voci sulla stessa notizia

Google svela Android P con la sua nuova interfaccia basata sui gesti e altre novità : Google durante l'ultimo evento I/O che si è tenuto proprio oggi 8 maggio 2018 ha svelato altre novità del sistema operativo Android P che presenta una nuova interfaccia basata sui gesti.Mancano ancora mesi prima del rilascio della versione finale e ufficiale per i dispositivi Pixel compatibili, ma oggi al Google I/O sono state diffuse e mostrate nuove caratteristiche di Android P.Android P: l'ultima versione svelata al Google I/O di ...

Google News si rinnova con una nuova app e l'Intelligenza Artificiale : Google News si rinnova completamente con un nuovo design e l'integrazione dell'Intelligenza Artificiale e del machine learning. La nuova app è già in rollout e raggiungerà tutti gli utenti, anche italiani, entro la prossima settimana.

Google - sfida alle fake news con la nuovissima Google News : ecco tutte le novità : Molto interessante è la feature Copertura completa , che fornisce un quadro completo del mondo in cui la stessa notizia è trattata da fonti differenti. Con un solo click è possibile vedere più titoli ...

Google parla delle sue emoji - riconoscendo gli errori commessi : Il Google I/O 2018 si sta svolgendo proprio ora a Mountain View, dove il CEO di Google ha ironicamente ufficializzato una particolare modifica al sistema Android che ha fatto molto discutere diversi mesi fa. Ecco di cosa si tratta!

I primi smart display con Google Assistant saranno lanciati a luglio : I primi modelli di smart display con Google Assistant saranno lanciati nel mese di luglio e tra le proprie feature potranno vantare un'app dedicata a YouTube TV

JBL Link Bar : Soundbar con Android TV e Google Assistant : JBL lancia Link Bar. Una Soundbar con Android TV e Google Assistant e tante connessioni per un sistema all-in-one incredibile JBL Link Bar è una nuova Soundbar tutto fare Google ha annunciato Link Bar, una spettacolare Soundbar che integra Android TV e Google Assistant e che dunque si pone come serio concorrente delle numerose chiavette come […]

Seguite con noi il keynote del Google I/O 2018 in diretta streaming : Il Google I/O 2018 è ormai alle porte: Seguite con noi il keynote di apertura attraverso una diretta streaming su YouTube commentata in italiano. Tanta la carne al fuoco, da Android P a Wear OS, da Android Things a Google Assistant. Si parte alle 18:45.

Google Play Awards 2018 : le migliori App Android secondo Google : Google ha annunciato i vincitori dei Google Play Awards 2018, applicazioni Android di nove categorie che si sono sfidate per essere proclamate le migliori del 2018. Google afferma che le applicazioni elencate non solo hanno dimostrato “di offrire esperienze deliziose ai fan“, ma hanno anche “un maggiore impatto positivo nelle loro comunità“. Google Play Awards 2018: 9 vincitori per 9 categorie La prima categoria che ...

JBL Link Bar è la prima soundbar con Android TV e Google Assistant (integrato splendidamente) : JBL Link Bar sarà al Google I/O 2018, ma le sue capacità sono state anticipate alla stampa come peraltro è avvenuto con altri gadget attesi a Mountain View

Google Maps e Assistant in Volvo senza un Android a bordo? Sì - con la prossima generazione di Sensus : La prossima generazione di Volvo Sensus avrà Google Assistant, Google Maps, Google Play Store, ed altri servizi di Big G sui quali le due aziende sono al lavoro

Google Home diventa portatile grazie alla base LOFT con batteria incorporata : La base LOFT di Ninety7 permette di "trasformare" il vostro Google Home in un dispositivo portatile grazie alla batteria incorporata nella parte inferiore: scopriamo tutti i dettagli sull'accessorio.

Come Avere Google Home Mini Gratis Con Wind Magnum 10 : Google Home Mini è incluso nel prezzo dell’offerta Wind Magnum 10. L’offerta Wind Magnum 10 GB ti riserva anche un bel Google Home Mini incluso nel prezzo. Vuoi Google Home Mini Gratis? Ecco Come Wind Magnum 10 regala Google Home Mini Grandi novità arrivano per tutti gli interessati ad acquistare Google Home Mini. Wind, infatti, ha deciso di regalare lo […]

Wear OS si aggiorna con le novità annunciate da Google nei giorni scorsi : Google ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per gli smartwatch basati su Wear OS. Scopriamo insieme quali sono le novità introdotte

Apple e Google contro le politiche ambientali USA Video : Barack Obama, durante la sua amministrazione, aveva fatto approvare un piano chiamato “Clean Power Plan” con lo scopo di ridurre le emissioni tossiche nell’ambiente. Il governo di Donald Trump, invece, ha recentemente allentato la normativa che limita l’uso degli agenti inquinanti. L'iniziativa pro-ambiente A promuovere l’iniziativa è l’EPA, l’Environmental Protection Agency, che per voce del suo direttore Scott Pruitt critica l’iniziativa di ...