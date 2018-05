Google Assistant arriva sulle smart TV LG del 2018

JBL Link Bar : Soundbar con Android TV e Google Assistant : JBL lancia Link Bar. Una Soundbar con Android TV e Google Assistant e tante connessioni per un sistema all-in-one incredibile JBL Link Bar è una nuova Soundbar tutto fare Google ha annunciato Link Bar, una spettacolare Soundbar che integra Android TV e Google Assistant e che dunque si pone come serio concorrente delle numerose chiavette come […]

JBL Link Bar è la prima soundbar con Android TV e Google Assistant (integrato splendidamente) : JBL Link Bar sarà al Google I/O 2018, ma le sue capacità sono state anticipate alla stampa come peraltro è avvenuto con altri gadget attesi a Mountain View

Google Maps e Assistant in Volvo senza un Android a bordo? Sì - con la prossima generazione di Sensus : La prossima generazione di Volvo Sensus avrà Google Assistant, Google Maps, Google Play Store, ed altri servizi di Big G sui quali le due aziende sono al lavoro

Adesso si può impostare Alexa come assistente predefinito su smartphone Android al posto di Google Assistant : Grazie ad un aggiornamento arrivato nei giorni scorsi, è stata introdotta la possibilità per gli utenti di impostare Amazon Alexa come assistente predefinito sul proprio smartphone Android, al posto di Google Assistant. In poche parole Adesso Android riconosce Alexa come un possibile sostituto di Assistant.

Siri supporta solo 200 dispositivi. Google Assistant oltre 5.000 : Siri sconfitta miseramente da Google Assistant con solo 200 dispositivi con gli oltre 5.000 dell’assistente vocale di Google. E’ incredibile Siri vs Google Assistant: 200 vs 5000 dispositivi supportati Se il futuro della domotica sarà affidato ai nostri smartphone, Google è avanti anni luce rispetto ad Apple. Infatti i rispettivi assistenti vocali, Siri e Google […]

In Europa su Wear OS l'aggiornamento Google Assistant : utenti già in visibilio : Si aggiorna Google Assistant per Wear OS, il sistema operativo di Google studiato per dispositivi indossabili, conosciuto fino a qualche tempo fa come 'Android Wear'. Le novità incorporate sono tante, e tutte di grande rilievo. In primo luogo è stata integrata la funzionalità 'Smart Suggestion', ovvero dei suggerimenti mirati che vi consentiranno di dare all'assistente vocale indicazioni più precise riguarda le condizioni circostanziali delle

Google Assistant è ora in grado di prenotarci i biglietti del cinema : Una nuova funzione sembra essere in rollout nel Google Assistant a partire da oggi, andiamo a scoprire assieme di cosa si tratta!

App Google migliora il supporto ai podcast e prepara novità legate a Google Assistant : App Google migliora il lettore integrato aggiungendo i download e la riproduzione offline. Nel frattempo sotto al cofano prepara novità per Google Assistant e altre funzioni.

Google continua a migliorare le funzioni di Google Home e Google Assistant : La nuova versione di Google Home nasconde alcune interessanti novità sotto al cofano, mentre sono in arrivo novità per il casting e Google Assistant si mette un cappello da cuoco.

Google Assistant festeggia lo Star Wars Day senza la Forza (non ha la licenza) : Per celebrare Lo Star Wars Day, che ricorre oggi, Google Assistant ha tante divertenti risposte ai vostri quesiti, anche a quelli esistenziali.

Google Assistant per Wear OS diventa ancora più intelligente : Google sta portando molte delle funzioni di Google Assistant anche sugli smartwatch dotati di Wear OS by Google, come le Azioni e le risposte contestuali.

Come attivare Google Assistant : Il noto assistente vocale realizzato da Google recentemente è approdato anche nel nostro paese. Nonostante presenti un numero notevolmente ridotto di funzionalità rispetto alla variante in lingua inglese, Google Assistant permette comunque di svolgere diverse utili operazioni senza, di fatto, toccare il nostro smartphone. Google Assistant: arriva ufficialmente l'italiano!Tutti lo sognano, ma pochi lo hanno. Dopo i primi avvistamenti di

Google Assistant supporta tutti i principali marchi di dispositivi per la casa intelligente : L'Assistente Google funziona ora con oltre 5.000 dispositivi per la casa smart, rispetto ai 1.500 di inizio anno, e la società di Mountain View sta per annunciare alcune nuove funzionalità, all'imminente Google I/O, destinate ad ampliare l'utilità dell'Assistente in una casa intelligente per quanto riguarda intrattenimento, sicurezza e controllo.

Il pulsante di LG G7 ThinQ per Google Assistant riprogrammabile? Dipende tutto dagli utenti : Sul nuovo LG G7 ThinQ presentato ieri c'è in bella mostra un pulsante fisico dedicato a Google Assistant. LG dichiara di voler aspettare il parere degli utenti per poi decidere se dare loro la possibilità di riprogrammarne le funzionalità oppure lasciarlo così com'è. tutto Dipende dal numero delle richieste da parte dei possessori.