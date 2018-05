Golf | al via in Florida ' The Players'

Al via l’Eye Cup Golf Competition by Lucio Buratto : tra sport - divertimento e prevenzione : Prenderà il via sabato 19 maggio a Monza la terza edizione del l’Eye Cup Golf Competition by Lucio Buratto , il circuito Golf istico organizzato e promosso dal direttore scientifico di CAMO Centro Ambrosiano Oftalmico, rinomato oculista di fama internazionale e anche grande appassionato e giocatore di Golf . Cinque tappe all’insegna dello sport , pensate anche per ricordare l’importanza della prevenzione e della cura degli occhi: a tutti i ...

Golf - Augusta Masters 2018 : Francesco Molinari unico italiano al via. Sognare la green jacket non costa nulla… : Anche quest’anno sarà il solo Francesco Molinari a portare la bandiera italiana all’Augusta National Golf Course, dove nel weekend andrà in scena il primo Major della stagione. Chicco non rientra certo nel novero dei favoriti, inutile negarlo, ma certamente non parte sconfitto in partenza, pur in un periodo altalenante dal punto di vista delle prestazioni come questo. Lottare è nel suo carattere: lo ha sempre fatto in carriera e ...