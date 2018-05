Gli Usa? Imprevedibili e Pechino ha bisogno di un' Europa unita | dice Prodi

Nucleare Iran - Nyt : Trump annuncerà il ritiro deGli Usa dall'accordo : Donald Trump annuncerà entro oggi il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul programma Nucleare dell'Iran. Lo afferma il New York Times, citando fonti diplomatiche europee che spiegano come gli ...

Usa - calorie nei menù e sulle confezioni deGli alimenti : scatta l'obbligo voluto da Obama : Usa, calorie nei menù e sulle confezioni degli alimenti: scatta l'obbligo voluto da Obama Non solo ristoranti e supermercati, ma anche cinema e distributori automatici. Lo scopo è combattere l'obesità che colpisce il 37% della popolazione

SCUOLA/ A chi tocca educare e perché - la lezione deGli Usa all'Italia : E' stato tradotto in italiano un saggio fondamentale (anche per la nostra SCUOLA) di Ashley Roger Berner sul sistema scolastico americano e la libertà di educazione. MAX FERRARIO

CHILDISH GAMBINO/ Video - "This is America" la clip del rapper esplode sul web e fa discutere Gli USA : CHILDISH GAMBINO, fa discutere il nuovo Video: il rapper ha creato controversie in America col suo pezzo "This is America", dedicato alle violenze subite dai neri

All'inaugurazione dell'ambasciata Usa a Gerusalemme Trump manda la fiGlia Ivanka. Lui non ci sarà : Il presidente americano Donald Trump non sarà presente All'inaugurazione dell'ambasciata statunitense a Gerusalemme in programma per il 14 maggio prossimo. A rappresentare gli Stati Uniti ci sarà però una folta delegazione guidata dal vice segretario di Stato, John Sullivan. Accanto a lui, il genero del presidente, Jared Kushner, consigliere della Casa Bianca per il Medio Oriente, la figlia Ivanka Trump e il segretario del ...

Cosa prevede l'intesa sul nucleare con l'Iran. Gli scenari se Gli Usa si chiamano fuori : L'accordo, firmato nel 2015 a Vienna, è arrivato dopo anni di estenuanti trattative. Ora gli Stati Uniti minacciano di abbandonare. E Teheran risponde: "L'uscita degli Usa? Non influente"

Perché non abbiamo ancora incontrato Gli alieni? Forse a causa della super gravità : (Foto: NASA Ames/JPL-Caltech. Rappresentazione artistica di Kepler-69c) Forse gli alieni esistono e abitano in esopianeti neanche troppo distanti da noi, ma non riescono a contattarci e a raggiungerci a causa di barriere fisiche, come una gravità eccessiva, che li vincola al suolo. Questa la nuova ipotesi stesa in complicate formule teoriche dallo scienziato Michael Hippke, ricercatore affiliato al Sonneberg Observatory in Germania. Un viaggio ...

Calorie sulle confezioni del cibo - neGli Usa è (finalmente) obbligatorio : Credits foto: Adobe Stock Un Big Mac ha 530 Calorie, ne ha 190 il latte grande di Starbucks, il panino con tacchino, mela e formaggio cheddar della catena Panera ne contiene 710. Fino alla settimana scorsa nessuna di queste catene era obbligata a esporre sulle etichette del cibo le Calorie che conteneva. Non più da oggi. Dopo una decina d’anni di attesa la Food and Drug Administration statunitense, l’agenzia che sovrintende alla sicurezza ...

Usa - studente dorme in classe : l'insegnante lo sveGlia a calci : Usa, studente dorme in classe: l'insegnante lo sveglia a calci La docente ha insegnato per 27 anni matematica nel South Carolina. Ragazzi, genitori e altri professori si sono schierati in sua difesa

Allarme Bce su protezionismo : 'ripresa a rischio - soprattutto neGli Usa' : ... l'esito per l'economia globale sarebbe chiaramente negativo. Il commercio e l'attività globale cadrebbero rispetto allo scenario base. In uno scenario del genere, l'impatto sarebbe particolarmente ...

