Gli sviluppatori di Wonder Boy | The Dragon' s Trap vorrebbero realizzare un remake di un

Il Microsoft Store diventa la piattaforma più redditizia per Gli sviluppatori [Build 2018] : Con un post sul Windows Blog, Microsoft ha annunciato in occasione del Build 2018 un aumento della percentuale dei guadagni che gli sviluppatori riceveranno dalle proprie applicazioni. A partire dalla fine dell’anno, le app consumer (esclusi i giochi per ovvi motivi) pubblicate nel Microsoft Store frutteranno ai developer il 95% delle entrate totali derivanti dall’acquisto delle applicazioni stesse oppure dai cosiddetti acquisti ...

Microsoft annuncia Visual Studio Live Share - una manna per Gli sviluppatori : [Aggiornamento1 08/05/2018] La preview di Visual Studio Live Share può essere ora scaricata al seguente link. Articolo originale, Al Microsoft Connect(); l’azienda di Redmond ha presentato una fantastica nuova feature per Visual Studio e Visual Studio Code, che permette a questi ultimi di collegarsi tra di loro per fare sessioni di scrittura codice condivise, con tanto di breakpoints durante l’esecuzione! Inoltre gli ...

Gli sviluppatori di Firewatch al lavoro sulle IP di Valve? : Come forse saprete i creatori di Firewatch, i ragazzi di Campo Santo Productions, sono al lavoro su In the Valley of Gods, un'avventura story-driven in prima persona ambientata in Egitto in cui potremo esplorare una vallata remota e antica nel deserto egiziano alla ricerca di una scoperta che potrebbe portare fama e fortuna ma che potrebbe anche lasciarci sepolti e destinati a una morte certa. Ma dopo questa ambiziosa avventura cosa possiamo ...

The Good Life : il gioco daGli sviluppatori di Deadly Premonition ha concluso i finanziamenti su Kickstarter : Se siete appassionati di gatti, cani, misteriosi assassini e dei giochi simulativi,sarete senz'altro lieti di sapere che The Good Life ha raggiunto il suo obbiettivo nella campagna di raccolta fondi Kickstarter.Nel caso non lo si sapesse, riporta Eurogamer, The Good Life è un RPG "di vita quotidiana" in cui assumeremo il ruoto del fotoreporter newyorkese Naomi, il quale si trasferisce nella città britannica di Rainy Woods per pagare il suo ...

Con Hero Open Source Developer Sony premia Gli sviluppatori regalando i propri smartphone : Sony sta rilanciando l'iniziativa Hero Open Source Developer, volta a premiare gli sviluppatori che contribuiscono allo sviluppo di AOSP sui device di Sony. L'articolo Con Hero Open Source Developer Sony premia gli sviluppatori regalando i propri smartphone proviene da TuttoAndroid.

Per Gli sviluppatori di Defiance la differenza tra Xbox One X e PS4 Pro è la risoluzione : PS4 Pro ed Xbox One X sono sicuramente le due console più potenti sul mercato, ma effettivamente quali differenze hanno? Come riporta Gamingbolt, secondo Matt Pettit, Producer di Defiance 2050 è la risoluzione:"La principale differenza è la risoluzione. Assicurarsi di raggiungere il 4K è sia un vantaggio che un ostacolo allo sviluppo del gioco. È stato anche interessante vedere gli FPS su Pro e x e compararle con le versioni base. Offrono ...

Playerunknown's Battlegrounds : Gli sviluppatori sospendono temporaneamente gli scambi di oggetti cosmetici tra giocatori : Come Counter-Strike insegna, lo scambio di oggetti in-game tra giocatori può spesso far nascere dei veri e propri business milionari sommersi, che hanno come attori principali le aziende terze parti che acquistano e vendono oggetti cosmetici ottenendo significativi ricavi alle spalle di publisher e sviluppatori.Potrebbe essere proprio per questo motivo che PUBG Corp. e Blue Hole, con una mossa decisamente inaspettata, hanno annunciato di aver ...

Google annuncia diverse novità per Gli sviluppatori : Google annuncia un nuovo schema per le versioni del SDK di Google Play Services e di Firebase, che richiederà alcuni cambiamenti agli sviluppatori, e nuove risorse per le azioni su Google Assistant. L'articolo Google annuncia diverse novità per gli sviluppatori proviene da TuttoAndroid.

Secondo Gli sviluppatori di Defiance 2050 l'attuale generazione di console durerà ancora a lungo : l'attuale generazione di console è sul viale del tramonto? Così sembrerebbe stando alle numerose voci di corridoio che ultimamente stanno circolando sulle prossime Xbox e PlayStation. Tuttavia, gli addetti ai lavori la pensano in modo diverso.Parlando con GamingBolt, Matt Pettit, produttore di Defiance 2050, ha dichiarato che la sua speranza è che l'attuale generazione di console rimanga un po 'più a lungo prima che i suoi successori vengano ...

Gli sviluppatori di State of Decay sono estremamente grati a Microsoft : "si sono comportati bene con noi" : State of Decay 2 sta per colpire gli scaffali il prossimo 22 maggio, e con questo secondo capitolo la partnership tra il colosso di Redmond e lo studio di sviluppo Undead Lab sembra piuttosto solida, anche nelle parole di Jeff Strain, CEO della software house che in una recente intervista riportata da Gaming Bolt ha speso una buona quantità di elogi nei confronti del proprio publisher.Parlando del primo State of Decay, Strain ha rivelato che ...

La piattaforma di Google Maps per Gli sviluppatori si aggiorna con varie novità : Google è pronta a lanciare un importante aggiornamento per la sua piattaforma API di Google Maps per gli sviluppatori e le sta anche dando un nuovo nome L'articolo La piattaforma di Google Maps per gli sviluppatori si aggiorna con varie novità proviene da TuttoAndroid.

God of War : Gli sviluppatori di Sony Santa Monica al lavoro su una serie di aggiornamenti : God of War, sin dal lancio, ha ricevuto varie patch correttive come saprete, Sony Santa Monica ha pubblicato alcuni update per perfezionare e rendere sempre più stabile l'apprezzata esclusiva PS4 (avete già letto la nostra guida?).Il supporto in seguito all'uscita di God of War, fino ad ora, è stato notevole e, più avanti, è previsto un update più corposo che introdurrà la Photo Mode. Ora, attraverso l'account Twitter, Sony Santa Monica ha ...

Windows 10 April Update : Microsoft rilascia l’SDK per Gli sviluppatori : Assieme al rilascio pubblico di Windows 10 April Update, Microsoft ha anche annunciato il nuovo SDK (build 17134.1) per gli sviluppatori. Le novità sono davvero interessanti con numerose API che i developer possono ora sfruttare per adeguarsi alle funzionalità di questo nuovo grande aggiornamento di Windows 10. In un post sul Windows Blog, il Colosso di Redmond fa riferimento a nuove opzioni per il machine learning (WinML), al supporto a Windows ...