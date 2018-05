Gli islamisti spengono le Primavere

ilgiornale

(Di martedì 8 maggio 2018) Learabe avrebbero dovuto portare una ventata di entusiasmo democratico, dal Nord Africa al Medio Oriente, ma in realtà sta capitando esattamente il contrario. Alle elezioni di domenica in Tunisia e Libano non è andata a votare neppure la maggioranza della popolazione. In Egitto siamo tornati al voto bulgaro per il candidato presidente di fatto unico. Le imminenti parlamentari in Irak pongono forti dubbi sul percorso democratico del paese. In Turchia, il prossimo mese Recep Tayyip Erdogan punta a farsi nominare "sultano". La democrazia da alpeggi svizzeri è ancora ben lontana dal venir impiantata nei paesi islamici. Non si vedono file entusiaste alle urne di elettori neppure in un paese come la Tunisia, che è uscita con le ossa meno rotte degli altri dalla primavera araba diventata ben presto gelido inverno almeno dal punto di vista della sicurezza, situazione economica e ...