Giro | Wellens vince la quarta tappa

Giro d’Italia 2018 - Tim Wellens : “Tappa molto dura - nel finale ho aspettato il momento giusto per scattare” : Nella quarta tappa del Giro d’Italia arriva il successo di Tim Wellens, che trionfa sul traguardo di CaltaGirone. Il belga, capitano della Lotto Fix All, ha fatto valere il suo spunto veloce sullo strappo finale e si è andato a prendere la seconda vittoria in carriera nella Corsa Rosa, dopo quella del 2016. Wellens era tra i grandi favoriti della vigilia per questa tappa, ma riuscire a concretizzare il risultato su strada non è mai facile, ...

Giro d’Italia 2018 - risultato quarta tappa : Tim Wellens vince a CaltaGirone. Bene Formolo - perdono secondi Aru e Froome : È Tim Wellens il vincitore della prima tappa italiana del Giro d’Italia 2018, la quarta dopo la grande partenza da Israele: il belga della Lotto Fix All ha dominato sull’arrivo di CaltaGirone, 202 chilometri dopo la partenza di Catania. Uno strappo impervio che ha anche creato distacchi tra gli uomini di classifica: se Rohan Dennis e Tom DUmoulin rimangono divisi da un solo secondo, ha perso terreno Chris Froome, ancora in difficoltà ...

Giro - a CaltaGirone vince Tim Wellens : 17.55 Tim Wellens vince in volata su Woods e Battaglin la quarta tappa (Catania-CaltaGirone, 202km).Il belga è molto bravo a lanciarsi nella salita (un chilometro) che ha chiuso la frazione. La maglia rosa resta sulle spalle dell'australiano Dennis (1" su Dumoulin). Fuga di giornata per gli italiani Mosca Barbin e Frapporti, con Jaregui e Belkov. Enrico Barbin si prende i due gpm (4.a cat.) e consolida il suo primato in maglia azzurra.I ...

Giro d'Italia 2018 - i cacciatori di tappe : Tim Wellens stella da classiche - tanti italiani vogliono la vittoria : Sugli strappi è davvero tra i migliori al mondo: ci sono tante tappe che possono favorirlo nel finale. Due vittorie tra 2015 e 2017, una più bella dell'altra, entrambe su grandi salite, prima all'...

Giro d’Italia 2018 - i cacciatori di tappe : Tim Wellens stella da classiche - tanti italiani vogliono la vittoria : Velocisti, scalatori, cronoman, gregari, ma non solo: un Grande Giro è fatto anche di cacciatori di tappe, tutti i corridori che puntano ad aggiungere nel palmares un successo di prestigio. Ce ne saranno ovviamente tanti anche al prossimo Giro d’Italia, che scatterà venerdì da Gerusalemme con una cronometro individuale: andiamo a scoprirli nel dettaglio. Il più atteso è sicuramente Tim Wellens: il belga della Lotto Soudal è la stella della ...