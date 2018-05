Giro | Wellens vince a Caltagirone | Dennis sempre in rosa

Giro d'Italia - Wellens vince la prima in Sicilia. Dennis resta in rosa : Il belga Tim Wellens , Lotto-Soudal, ha vinto la quarta tappa del 101esimo Giro d'Italia, la Catania-CaltaGirone di 198 km. L'australiano della Bmc, Rohan Dennis, mantiene la maglia rosa. Domani la ...

Tim Wellens ha vinto la quarta tappa del Giro d’Italia - da Catania a CaltaGirone : Il ciclista belga Tim Wellens ha vinto la quarta tappa del Giro d’Italia: 202 chilometri da Catania a CaltaGirone, in Sicilia. Nell’arrivo in salita, Wellens ha preceduto il canadese Michael Woods e l’italiano Enrico Battaglin. Quella di oggi è stata The post Tim Wellens ha vinto la quarta tappa del Giro d’Italia, da Catania a CaltaGirone appeared first on Il Post.

Giro d’Italia 2018 - risultato quarta tappa : Tim Wellens vince a CaltaGirone. Bene Formolo - perdono secondi Aru e Froome : È Tim Wellens il vincitore della prima tappa italiana del Giro d’Italia 2018, la quarta dopo la grande partenza da Israele: il belga della Lotto Fix All ha dominato sull’arrivo di CaltaGirone, 202 chilometri dopo la partenza di Catania. Uno strappo impervio che ha anche creato distacchi tra gli uomini di classifica: se Rohan Dennis e Tom DUmoulin rimangono divisi da un solo secondo, ha perso terreno Chris Froome, ancora in difficoltà ...

Giro - a CaltaGirone vince Tim Wellens : 17.55 Tim Wellens vince in volata su Woods e Battaglin la quarta tappa (Catania-CaltaGirone, 202km).Il belga è molto bravo a lanciarsi nella salita (un chilometro) che ha chiuso la frazione. La maglia rosa resta sulle spalle dell'australiano Dennis (1" su Dumoulin). Fuga di giornata per gli italiani Mosca Barbin e Frapporti, con Jaregui e Belkov. Enrico Barbin si prende i due gpm (4.a cat.) e consolida il suo primato in maglia azzurra.I ...

Giro d'Italia 2018 - i cacciatori di tappe : Tim Wellens stella da classiche - tanti italiani vogliono la vittoria : Sugli strappi è davvero tra i migliori al mondo: ci sono tante tappe che possono favorirlo nel finale. Due vittorie tra 2015 e 2017, una più bella dell'altra, entrambe su grandi salite, prima all'...

Giro d’Italia 2018 - i cacciatori di tappe : Tim Wellens stella da classiche - tanti italiani vogliono la vittoria : Velocisti, scalatori, cronoman, gregari, ma non solo: un Grande Giro è fatto anche di cacciatori di tappe, tutti i corridori che puntano ad aggiungere nel palmares un successo di prestigio. Ce ne saranno ovviamente tanti anche al prossimo Giro d’Italia, che scatterà venerdì da Gerusalemme con una cronometro individuale: andiamo a scoprirli nel dettaglio. Il più atteso è sicuramente Tim Wellens: il belga della Lotto Soudal è la stella della ...