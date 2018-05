Giro d' Italia | a Caltagirone vince Tim Wellens | 3° Battaglin | Froome perde 17'

VIDEO Giro d’Italia 2018 - gli highlights della quarta tappa Catania-CaltaGirone. Vince Wellens - staccato Froome : Va a Tim Wellens la quarta tappa del Giro d’Italia 2018: sullo strappo di CaltaGirone splendida azione del belga che conquista il suo secondo successo nella Corsa Rosa. Arrivano già i primi distacchi tra i big: Chris Froome e Fabio Aru perdono secondi da un pimpante Tom Dumoulin. Andiamo a rivivere la frazione con il VIDEO e gli highlights. (foto comunicato Rcs) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca ...

Giro d’Italia 2018 : le pagelle della quarta tappa. Tempismo perfetto di Tim Wellens - brillanti Battaglin e Formolo - lontani Aru e Froome : La quarta tappa del Giro d’Italia 2018, la prima nel Bel Paese, ha visto il successo del belga Tim Wellens, che ha fatto la differenza sullo strappo finale di CaltaGirone, mettendosi alle spalle il canadese Michael Woods e il nostro Enrico Battaglin. La Maglia Rosa resta invece stabilmente sulle spalle dell’australiano Rohan Dennis. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti con le pagelle della quarta tappa. Tim Wellens 10: lo strappo ...

Giro d’Italia 2018 : le altre classifiche. Enrico Barbin resta in Maglia Azzurra : Andiamo a scoprire le altre classifiche per quanto riguarda il Giro d’Italia 2018, aggiornate alla quarta tappa, conclusasi in quel di CaltaGirone. Maglia Ciclamino 1 ITA VIVIANI Elia QUICK-STEP FLOORS 130 2 ITA MODOLO Sacha TEAM EF EDUCATION FIRST 55 3 ITA MARECZKO Jakub WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 53 4 IRL BENNETT Sam BORA – HANSGROHE 50 5 CAN BOIVIN Guillaume ISRAEL CYCLING ACADEMY 48 6 ITA FRAPPORTI Marco ANDRONI ...

Giro d’Italia 2018 - risultato e classifica generale dopo la quarta tappa. Dennis al comando - Dumoulin guadagna su Aru e Froome : Prima tappa nel Bel Paese al Giro d’Italia 2018: ci si sposta da Israele alla Sicilia, con il complicato arrivo sullo strappo di CaltaGirone in una tappa di 202 chilometri partita da Catania. A trionfare è uno spettacolare Tim Wellens che batte il canadese Michael Woods e l’azzurro Enrico Battaglin. Si muove la classifica generale: qualche secondo di distacco di troppo per Fabio Aru e Chris Froome, mentre resta in Maglia Rosa Rohan ...

Giro d'Italia 2018 - la tappa di domani - 9 maggio - : Agrigento-Santa Ninfa. Orario d'inizio - altimetria e come vederla in tv. Il programma ... : Diretta tv anche su Eurosport1 dalle 13.00 e diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale ...

Giro d'Italia 2018 - domani tappa 5. Orari tv - percorso e favoriti : Ancora una tappa mossa al Giro. Partenza da Agrigento: sullo strappetto finale di Santa Ninfa potrebbe arrivare una fuga Giro d'Italia 2018, classifica e risultati dopo la quarta tappa Giro d'Italia ...

Isernia - tutto pronto per il Giro d'Italia : i divieti vigenti per l'occasione : La carovana attraverserà il capoluogo pentro il prossimo 13 maggio e il Comune inibisce temporaneamente il traffico nelle strade i cui passeranno i ciclisti Isernia. Con apposita ordinanza comunale, ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome : “I secondi persi? Ci sta - ma aspetto l’Etna. Sto ogni giorno meglio” : Non è un Giro d’Italia 2018 semplice per Chris Froome. Dopo una negativa cronometro di Gerusalemme, oggi il britannico ha pagato dazio anche sullo strappo finale di CaltaGirone, perdendo 17 secondi da Rohan Dennis e Tom Dumoulin. Il capitano del Team Sky, tuttavia, non fa drammi, come ha dichiarato a Rai Sport: “Ero posizionato male nell’ultimo chilometro. Io però mi sento bene, ogni giorno sempre meglio. Le abrasioni non sono ...

Giro d’Italia 2018 - Tim Wellens : “Tappa molto dura - nel finale ho aspettato il momento giusto per scattare” : Nella quarta tappa del Giro d’Italia arriva il successo di Tim Wellens, che trionfa sul traguardo di CaltaGirone. Il belga, capitano della Lotto Fix All, ha fatto valere il suo spunto veloce sullo strappo finale e si è andato a prendere la seconda vittoria in carriera nella Corsa Rosa, dopo quella del 2016. Wellens era tra i grandi favoriti della vigilia per questa tappa, ma riuscire a concretizzare il risultato su strada non è mai facile, ...

