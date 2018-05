Giro d’Italia 2018 | risultato quarta tappa | Tim Wellens vince a Caltagirone Bene

Giro d’Italia 2018 - quinta tappa Agrigento-Santa Ninfa : a che ora passa e in quali comuni e province? Quando arriva il Giro a casa tua! : Mercoledì 9 maggio si disputerà la Agrigento-Santa Ninfa, quinta tappa del Giro d’Italia 2018. Si rimane nella bellissima Sicilia per una frazione di 153 chilometri in cui non ci si potrà distrarre: nella Valle del Belice potrebbero esserci degli scossoni in classifica generale, alcuni big potrebbero muoversi per guadagnare qualche secondo prima della micidiale scalata dell’Etna prevista per giovedì. Durante la quinta tappa verranno ...

Giro d’Italia 2018 - l’elenco dei ritirati. Tutti gli abbandoni. Fuori Andrea Guardini : Di seguito l’elenco completo con Tutti i ritirati del Giro d’Italia 2018 e i ciclisti che hanno abbandonato la Corsa Rosa. Il primo a lasciare il gruppo è stato il bielorusso Kanstantsin Siutsou della Bahrain Merida, infortunatosi durante la ricognizione della cronometro individuale a Gerusalemme. Giro D’ITALIA 2018: Tutti I RITIRATI 4a tappa: Andrea Guardini (Bardiani Csf) 1a tappa: Kanstantsin Siutsou (Bielorussia, ...

Giro d’Italia sempre più green : Con il risultato dell’89% di raccolta differenziata effettuata nell’edizione 2017 il Giro d’Italia è sempre più verde. E’ il progetto Ride green che anche quest’anno vede Novamont, azienda attiva nel settore delle bioplastiche, tra i sostenitori attraverso la fornitura di materiali utili per ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati. Tra atleti, squadre, spettatori e addetti ai lavori ogni tappa del Giro coinvolge un numero di ...

Terremoti : la 5ª tappa del Giro d’Italia un omaggio alla Tragedia del Belice : La 5ª tappa del 101° Giro d’Italia, la 2ª sulle strade siciliane, si tiene in ricordo della Tragedia del Belice: 50 anni fa la splendida valle della provincia di Trapani venne devastata da un violento terremoto. Il Giro d’Italia onora le 370 vittime e ricorda anche i mille feriti e i circa 70 mila sfollati. Fra il 14 e il 15 gennaio 1968, tre scosse causarono danni ingenti nei Comuni di Gibellina, Menfi, Montevago, Partanna, ...

LIVE Giro d’Italia 2018 in DIRETTA : Catania-Caltagirone in tempo reale. Non c’è un metro di pianura : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro d’Italia 2018 con partenza a Catania ed arrivo a CaltaGirone. Finalmente la Corsa Rosa torna nel Bel Paese dopo le prime tre frazioni (dettate da finalità di marketing e pubblicità) disputate in Israele. Oggi bisognerà fare estrema attenzione: sarà una tappa senza un metro di pianura. Un continuo “mangia e bevi” (come in gergo si definisce un percorso ...

Giro d’Italia : 4°Tappa Catania > Caltagirone : Elia Viviani fa il bis e si concede la vittoria anche nella 3°Tappa. Ordine di Arrivo 3° Tappa 1 – Elia Viviani (Quick-Step Floors) – 229 km in 5h02’09”, media 45,474 km/h 2 – Sacha Modolo (Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale) s.t. 3 – Sam Bennett (Bora – Hansgrohe) s.t. CLASSIFICA GENERALE 1 – […]

Giro d’Italia 2018 - le insidie delle tappe in Sicilia. Tra Caltagirone ed Etna - la classifica può scoppiare : Dopo le prime tre tappe in Israele il Giro d’Italia 2018 inizia il suo attraversamento del Bel Paese e lo fa partendo dalla Sicilia, che ospiterà tre frazioni ricche di insidie. Le prime due hanno infatti tre stellette di difficoltà e pur non presentando salite particolarmente impegnative, sono caratterizzate da continui saliscendi e strappi duri. L’ultima vedrà invece il primo arrivo in salita di questa edizione, con i corridori che ...

Giro d’Italia - Viviani : 'Ecco qual è la differenza rispetto all’anno scorso' : È un super Viviani quello che ha iniziato il Giro d’Italia 2018. Il campione olimpico della pista ha risposto alle attese della vigilia che lo volevano come il velocista di riferimento della corsa. Viviani ha vinto entrambi gli sprint in Israele, con due volate molto diverse ma concluse entrambe con delle vittorie schiaccianti. A conclusione della trasferta israeliana il corridore veronese ha tracciato un primo bilancio davvero entusiasmante, ...

