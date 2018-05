Giro d’Italia 2018 | quinta tappa Agrigento-Santa Ninfa | orario di partenza e di arrivo I

Giro d’Italia 2018 oggi (8 maggio) - quarta tappa Catania-Caltagirone : orario di partenza - favoriti e aggiornamenti in tempo reale. Il programma completo : oggi martedì 8 maggio si disputa la Catania-CaltaGirone, quarta tappa del Giro d’Italia 2018. Si ritorna nel nostro Paese dopo il trittico in Israele e si riparte con una bella frazione in Sicilia, la prima delle tre tappe che si correranno nella splendida isola: 198 km da percorrere per il gruppo che non dovrà assolutamente sottovalutare la giornata odierna. Il percorso, infatti, è particolarmente mosso con continui saliscendi che ...

Giro d’Italia : 4°Tappa Catania > Caltagirone : Elia Viviani fa il bis e si concede la vittoria anche nella 3°Tappa. Ordine di Arrivo 3° Tappa 1 – Elia Viviani (Quick-Step Floors) – 229 km in 5h02’09”, media 45,474 km/h 2 – Sacha Modolo (Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale) s.t. 3 – Sam Bennett (Bora – Hansgrohe) s.t. CLASSIFICA GENERALE 1 – […]

Giro d’Italia 2018 - le insidie delle tappe in Sicilia. Tra Caltagirone ed Etna - la classifica può scoppiare : Dopo le prime tre tappe in Israele il Giro d’Italia 2018 inizia il suo attraversamento del Bel Paese e lo fa partendo dalla Sicilia, che ospiterà tre frazioni ricche di insidie. Le prime due hanno infatti tre stellette di difficoltà e pur non presentando salite particolarmente impegnative, sono caratterizzate da continui saliscendi e strappi duri. L’ultima vedrà invece il primo arrivo in salita di questa edizione, con i corridori che ...

Giro d’Italia - Viviani : 'Ecco qual è la differenza rispetto all’anno scorso' : È un super Viviani quello che ha iniziato il Giro d’Italia 2018. Il campione olimpico della pista ha risposto alle attese della vigilia che lo volevano come il velocista di riferimento della corsa. Viviani ha vinto entrambi gli sprint in Israele, con due volate molto diverse ma concluse entrambe con delle vittorie schiaccianti. A conclusione della trasferta israeliana il corridore veronese ha tracciato un primo bilancio davvero entusiasmante, ...

Giro d’Italia 2018 - iniziano le montagne! Etna - Montevergine e Campo Imperatore : arrivano le salite - sarà battaglia : Dopo le prime tre tappe in Israele, con la cronometro di Gerusalemme che ha creato i primi distacchi in classifica, questa prima settimana di Giro d’Italia 2018 presenta ben tre arrivi in quota: giovedì i corridori scaleranno l’Etna, mentre nelle giornate di sabato e domenica sono previsti gli arrivi di Montevergine e Campo Imperatore: appuntamenti importanti per gli uomini di classifica, chiamati alle prime sfide faccia a faccia nel ...

Giro d’Italia 2018 - cosa ci attende nelle prossime tappe? Tutte le insidie della prima settimana : Primo, obbligatorio, giorno di riposo per il Giro d’Italia 2018: viaggio lunghissimo per la carovana per spostarsi da Israele alla Sicilia, dove ripartirà domani la Corsa Rosa. Dopo tre frazioni sulla carta semplici (da sottolineare che la cronometro iniziale di Gerusalemme è risultata più insidiosa del previsto, visto i distacchi inflitti da Tom Dumoulin a tutti i rivali), si inizierà a far sul serio: strappetti e, soprattutto, ...

Foto dal Giro d’Italia - in Israele : Si è corsa domenica 6 maggio l’ultima delle 3 tappe israeliane dell’edizione 101 del Giro d’Italia. La prima, una crono di 10 km nella città di Gerusalemme, era stata vinta dall’olandese Dumoulin, mentre la seconda e la terza tappa, rispettivamente da Haifa a Tel Aviv e tra Be’er Sheva ed Eilat, sono state conquistata in volata dall’italiano Elia Viviani. Il Giro, pronto a spostarsi in Sicilia da martedì 8, ha ...

Giro d’Italia 2018 - le cinque risposte che dovranno darci le tappe in Sicilia. Caltagirone - Santa Ninfa ed Etna : l’ora della verità : Se quello in Israele è stato un antipasto, il Giro d’Italia 2018, con il ritorno nello Stivale, entra finalmente nel vivo. Tre tappe in Sicilia (Catania-CaltaGirone, Agrigento-Santa Ninfa, Caltanissetta-Etna) su terreni mossi e percorsi che nascondono insidie ad ogni curva. Gli strappi conclusivi di CaltaGirone e Santa Ninfa potrebbero risultare indigesti a diversi favoriti: si potranno perdere manciate di secondi importanti. ...

Ciclismo : Pappalardo - Sicilia sarà protagonista del Giro d’Italia : Palermo, 7 mag. (AdnKronos) – Si terrà oggi pomeriggio, alle 15,30, alle Ciminiere di Catania la conferenza stampa di presentazione delle 3 tappe Siciliane del Giro d’Italia 2018. Parteciperanno l’assessore allo Sport della Regione Siciliana Sandro Pappalardo, l’assessore alle Infrastrutture della Regione Siciliana Marco Falcone, il coordinatore delle tappe isolane Anthony Barbagallo nonché Mauro Vegni, direttore del ...

Giro d’Italia 2018 - il borsino dei favoriti dopo le prime tre tappe. Tom Dumoulin il migliore dopo la cronometro di Gerusalemme - Froome e Aru in difficoltà? : Il Giro d’Italia 2018 si ferma per il primo dei tre giorni di riposo previsti: dopo la grande partenza da Israele, proviamo a trarre un primo bilancio su quanto si è visto tra gli uomini più attesi in ottica classifica generale. Se la seconda e la terza frazione hanno detto poco, la cronometro inaugurale a Gerusalemme ha già segnato le prime differenze, anche piuttosto marcate, nella corsa alla maglia rosa. Non può che essere soddisfatto, ...