Giro di California 2018 | programma | orari e tv Le date e il calendario

: Giro di California 2018, Conci nella selezione della Trek-Segafredo - SpazioCiclismo : Giro di California 2018, Conci nella selezione della Trek-Segafredo -

(Di martedì 8 maggio 2018) Sette tappe nello Stato del sole: domenica scatterà ildi, una breve corsa a tappe del World Tour che con la sua collocazione nelriesce ad attrarre molti tra i big che non si sono presentati al via deld’Italia, complici anche le bellezze naturalistiche e il clima del Paese ospitante, molto favorevole per finalizzare la preparazione e mettere chilometri nelle gambe in vista della seconda parte di stagione. Da domenica a sabato, dunque: ci saranno ben due arrivi in salita nella seconda e nella sesta tappa, un arrivo mosso nella terza e una cronometro individuale di 34 chilometri nella quarta. Sulla carta, tutti possono esprimersi al meglio, dai velocisti agli scalatori. La corsa sarà trasmessa in TV sui canali di Eurosport, che ne prevedono la diretta (2 ore circa di collegamento) a partire dalle ore 23.00. Ecco le l’elenco delle tappe, ...