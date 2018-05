Giovanni Esposito | ' Il mio Apicella | tra chitarra e Isola dei famosi'

LIVE Judo - Europei 2018 in DIRETTA : 27 aprile. Fabio Basile e Antonio Esposito avanti con autorità! Fuori al primo turno Giovanni Esposito e Christian Parlati : Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Judo , in corso di svolgimento a Tel Aviv (Israele). La medaglia d’argento conquistata da Matteo Medves nella categoria -66 kg ha dato fiducia a tutta la spedizione italiana, che oggi, venerdì 27 aprile, cala i suoi due assi, pronti a dare la caccia al metallo più prezioso per rendere stellare l’avventura degli azzurri in Israele. La giornata odierna prevede le ...

Judo - Grand Prix Tbilisi 2018 : Carola Paissoni vola sul podio! Terza nella categoria -70 kg! Impresa sfiorata per Giovanni Esposito : Italia sugli scudi a Tbilisi grazie a Carola Paissoni, salita sul podio nel Grand Prix in programma in Georgia tra il 30 marzo e l’1 aprile. L’azzurra ha superato la russa Zornikova e la tedesca Maekelburg tra i 70 kg per poi sfidare in semifinale la canadese Zupancic, che ha prevalso costringendo la Paissoni a giocarsi al ripescaggio la chance di salire sul podio. L’atleta italiana, però, non si è persa d’animo e ha ...