Giorgio Panariello fa il giovane… e si misura con Musical ly

(Di martedì 8 maggio 2018) Aè stato affidato il compito di sfatare il mito che l’Italia “non è un paese per giovani”, come da titolo della trasmissione di Radio2 a cui è approdato: “Una volta a settimana mi farò un lifting mediatico, sarò come un cavallo di Troia nel mondo dei giovani, con lo scopo di capirci qualcosa di più”. Tutti i martedì, infatti, ‘Non è un paese per giovani’ è diventato ‘C’era un ragazzo’: perla prima sfida è stata quella di oggi, martedì 8 maggio, ed è stata vinta. Su.ly, infatti, social network di nuova generazione che spopola tra i millennials, il comico toscano si è messo alla prova con la youtuber Iris Ferrari, “campionessa” di.ly. La prossima settimana la nuova sfida sarà la TRAP. ‘Non è un paese per giovani’ è on air dalle 12 alle 13.30 sulle frequenze di Radio2, sulla App di RaiPlay Radio e in streaming su ...