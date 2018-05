GIORGIO BALZONI | ALDO MORO IL PROFESSORE Chi è il suo ex-studente era un uomo

GIORGIO BALZONI/ Chi è il giornalista ed ex studente di Aldo Moro autore del libro "Aldo Moro Il professore" : GIORGIO BALZONI è l'ex allievo di Aldo Moro che con il suo libro dal titolo "Aldo Moro Il professore" ha ispirato la docu-fiction in onda oggi su Rai uno(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 08:00:00 GMT)